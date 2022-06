Movimento Infinity, parceria entre a Inframoura e o Loulé Design Lab, leva mensagem sobre sustentabilidade ao Festival MED.

O Palco Hammam, integrado no Festival MED22, terá uma especial intervenção do Movimento Infinity, um projeto criado em parceria entre a Inframoura e o Loulé Design Lab, incubadora da Câmara Municipal de Loulé.

Parte da plateia deste palco, situado no espaço exterior do recém-inaugurado espaço museológico dos Banhos Islâmicos de Loulé e Casa Senhorial da Família Barreto, será decorado com peças criadas e produzidas com materiais reutilizados.

Neste cenário foi aplicado, integralmente, o conceito de economia circular, que assenta não só na prevenção, redução e reutilização, mas também na recuperação de materiais, produzindo objetos úteis a partir de resíduos.

Vai ser possível relaxar e ouvir a música dos Terra Sul, Suricata e Amar Guitarra sentados em pufes criados com as lonas publicitárias usadas, em bancos de cartão criados exclusivamente a partir de embalagens e existirão também mesas de apoio estruturadas com garrafas de vidro recolhidas nos restaurantes locais.

Além do espaço Hammam, também o espaço cinema do Festival Cineconcertos, na Rua do Município, vai ser adornado com peças iluminadas por luzes LED solares, criadas com embalagens usadas.

Oficinas Abertas e exposição Infinity

No sábado, dia 2 de julho, o Palácio Gama Lobo terá diversas oficinas com entrada gratuita, onde os visitantes poderão conhecer o trabalho de alguns dos artesãos e makers.

Aprender a fazer colheres de madeira com desperdícios de madeira, costurar um avental reutilizando calças de ganga usadas, revestir uma cadeira descartada com desperdícios de tecidos, construir um banco de cartão de embalagens, encher almofadas com ervas aromáticas locais, são alguns exemplos do que se poderá aprender neste dia.

Além das oficinas, estão disponíveis duas visitas guiadas à exposição do projeto Infinity na galeria do palácio onde se mostram os objetos reparados recondicionados, realocados e reutilizados pelos designers e makers do Loulé Design Lab/Loulé Criativo que, em conjunto com equipas da Inframoura, trabalharam no projeto Infinity em 2021.

Programa, sábado, dia 2 de julho

10h30 às 12h30 – Oficina aberta com Wesley Sacardi: construir colheres de madeira;

10h30 às 12h30 – Oficina aberta com Claudia Moreira: costurar um avental reutilizando calças de ganga usadas;

11h30 Visita Guiada à exposição Infinity;

14h30 às 16h30 – Oficina aberta – com Marta Lourenço: almofadas com ervas aromáticas locais;

14h30 às 16h30 – Oficina aberta – com Gustavo Arguello: construir um banco de cartão de embalagens;

15h30 Visita Guiada à exposição Infinity:

A loja aberta estará aberta das 10 às 17 horas

O Loulé Design Lab é a incubadora de projetos contemporâneos do Loulé Criativo da Câmara Municipal de Loulé.

Banhos Islâmicos abertos ao público

Um dos novos atrativos turísticos e patrimoniais da cidade de Loulé, os Banhos Islâmicos, inaugurados há cerca de um mês, abrem as portas ao público do Festival MED. Durante os dias do evento, decorrerão visitas guiadas a este espaço, entre as 19h00 e 23h00.

Os Banhos Islâmicos de Loulé foram descobertos em 2006. O protocolo celebrado com o Campo Arqueológico de Mértola para apoio técnico no processo das escavações permitiu agilizar e acelerar o processo de musealização.

Construído no seculo XII, junto à principal entrada da cidade medieval islâmica al-’Ulyà, onde se situa hoje na Ermida de Nossa Senhora da Conceição, o edifício do Hammam encontra-se dividido em cinco espaços distintos: sala fria, sala tépida, sala quente, compartimento da fornalha e vestíbulo, não estando estes dois últimos na área musealizada visível. Mais tarde, viria aqui a ser construída a Casa Senhorial dos Barreto, que faz parte do edifício musealizado.

A Câmara Municipal de Loulé aguarda neste momento a finalização da proposta de classificação dos Banhos Islâmicos de Loulé como Monumento Nacional.