Indústrias Culturais e Criativas transfronteiriças vão encontrar-se em Alcoutim e Faro

Mostra das Indústrias Culturais e Criativas Alentejo/Algarve/Andaluzia (MICCAAA) acontece em Alcoutim e Faro, entre os dias 23 e 25 de fevereiro.

O evento será um espaço de troca de experiências, de partilha de conhecimento e de animação com encontros, performances, música, workshops e exposições.

A inauguração oficial da MICCAAA vai acontecer na quinta-feira, dia 23, às 18h30, no Club Farense, mas serão três dias repletos de atividades, em diversas áreas culturais, todas com entrada gratuita e realizadas em vários locais.

Na sexta-feira, dia 24, das 14h00 às 18h30, a Biblioteca Municipal de Faro – António Ramos Rosa, acolhe um encontro transfronteiriço no âmbito deste evento.

Promovida pela AMAL – Comunidade Intermunicipal do Algarve, a mostra realiza-se no âmbito do Magallanes_ICC, um projeto inspirado nos 500 anos da viagem de circum-navegação de Fernão Magalhães e que pretende ser um dinamizador da economia criativa, incentivando e dando ferramentas às Indústrias Culturais e Criativas , que abrangem atividades relacionadas com música, literatura, moda, design, teatro, artesanato, entre diversas outras formas de arte.

A programação da MICCAAA conta com a colaboração dos parceiros algarvios do projeto Magallanes_ICC, sobretudo da Direção Regional de Cultura do Algarve, do Museu Zer0, da QRER-Cooperativa para o Desenvolvimento dos Territórios de Baixa Densidade e de outras associações que quiseram juntar-se a esta iniciativa.

Foram também convidados a estarem presentes na Mostra empreendedores da Andaluzia que têm participado em diversos laboratórios criativos com artistas do Algarve e do Alentejo, criando-se a oportunidade para que novos artesãos, artistas plásticos e digitais, bem como empreendedores de áreas mais tecnológicas e de serviços, tenham a oportunidade de se encontrarem e de explorarem novas formas de trabalho e de desenvolvimento dos seus projetos.

O programa completo detalhado está disponível aqui.

Todas as iniciativas que integram a programação são gratuitas, sendo que algumas carecem de inscrição obrigatória aqui.

O projeto Magallanes_ICC pretende estabelecer uma rede de cooperação transfronteiriça para a criação de um Centro de Empreendimento de Indústrias Culturais e Criativas (Centro Magalhães), destinado a consolidar e a promover uma oferta cultural inovadora no seio da Eurorregião Alentejo/Algarve/Andaluzia (EURO_AAA).

A cooperação fundamenta-se nas raízes históricas, patrimoniais e culturais, ligadas aos Descobrimentos e comuns às três regiões, bem como na existência de um tecido produtivo de baixa densidade no conjunto do território da EURO_AAA.

Estas Indústrias Criativas são tidas como um dos motores de mudança das zonas mais desfavorecidas e são geradoras de emprego, com benefício direto para a população local.

O Magallanes_ICC é cofinanciado pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional FEDER, através do Programa Interreg V- A Espanha-Portugal (POCTEP) 2014-2020.