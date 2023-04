«Hora do Conto» traz Bruno Batista à Biblioteca Municipal de Silves

A «Hora do Conto» da Biblioteca Municipal de Silves traz o conterrâneo Bruno Batista para uma sessão destinada a pais e filhos.

A Biblioteca Municipal de Silves vai dinamizar, no sábado, dia 15 de abril, às 15h30, uma sessão especial de «Hora do Conto» com contador de histórias Bruno Batista, numa iniciativa dirigida a pais e filhos (dos cinco aos 10 anos) com tem entrada livre.

«Será uma tarde marcada pela boa disposição e talento deste fantástico contador de histórias tão conhecido do público da Biblioteca Municipal de Silves pela sua criatividade e aptidão artística como narrador, ator e animador sociocultural», assegura a Câmara Municipal de Silves.

A iniciativa requer inscrição prévia, até dia 13 de abril, através de telefone (282 440 899 -chamada para a rede fixa nacional) ou de endereço de correio eletrónico (biblioteca@cm-silves.pt).

Sobre Bruno Batista:

Bruno Batista é licenciado em Animação Cultural e Educação Comunitária. Ator, formador certificado e contador de histórias, vive desde 2007 em Lisboa onde nasceu em 1979.

Até 2007 viveu em Lagoa, participando em mais de uma dezena de produções teatrais na Associação Cultural Ideias do Levante, a qual ajudou a fundar.

Como formador certificado realiza workshops de Narração oral e de promoção do livro e da leitura. Foi professor no ensino público durante oito anos. Com as Estórias de se tirar do Chapéu criou o projeto «Escola de Narração» onde foi formador.

Na Fundação do Gil, foi formador e voluntário, levando os contos aos hospitais entre 2006 e 2014.

Como ator entrou em várias produções profissionais no Algarve e no teatro da Trindade tendo, ainda, colaborado com a companhia Rituais Dell Arte em diversos musicais infantis, como tenor. Dinamizou o programa radiofónico «Conto num minuto» na Rádio Racal.

Desde maio de 2022 que colabora com a Biblioteca Municipal da Moita num trabalho de continuidade como consultor e coordenador de projetos de Animação e Promoção do Livro e da Leitura