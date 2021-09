Harpista Helena Madeira atua na Igreja Matriz de Paderne a 01 de outubro.

No âmbito do seu plano de produções musicais para 2021, a Ideias do Levante – Associação Cultural de Lagoa (Algarve), em parceria com o município de Albufeira, irá organizar um Concerto de Harpa, inserido na programação da primeira edição do Festival de Harpa do Algarve, com a harpista Helena Madeira, no dia 01 de Outubro às 21h00, na Igreja Matriz de Paderne.

A harpista irá interpretar vários populares e religiosos de Alfonso X (1221-1284), D. Dinis (1291-1325), John Newton (1725-1807), Teodoro Cottrau (1827-1879), entre outros.

O evento é produzido pela associação cultural Ideias do Levante, em parceria com vários municípios do Algarve.

Em cada edição é proposta a recolha de donativos para auxiliar instituições sem fins lucrativos do Algarve na área de apoio social e humano.

A primeira edição do evento decorrerá principalmente durante os meses de abril e outubro de 2021 via online e/ou presencial, em vários concelhos do Algarve, estando previstos concertos e/ou workshops em Albufeira, Lagoa e Loulé

A recolha de donativos, para a presente edição de um modo geral, reverte para o SOS Oncológico, uma associação sem fins lucrativos, de âmbito regional (Algarve), que visa apoiar Doentes Oncológicos e Cuidadores.

A realização deste evento visa, não só, promover o repertório em redor da harpa, como também, angariar fundos para a SOS Oncológico.

Se houver lugar a um concerto presencial, estará disponível um local próprio, à entrada/saída do espaço de concerto, onde poderão ser entregues os donativos. Se o concerto decorrer via online, sem público, os donativos poderão também ser efectuados através de transferência bancária por IBAN (PT50 0045 7060 4026 3428 0357 | SOS Oncológico).

Helena Madeira cantora e harpista residente no Algarve, licenciou-se em Antropologia e Língua Italiana, iniciou o estudo do canto lírico em 2004, e frequentou a partir de 2007 o curso de Canto e Harpa no Conservatório Nacional em Lisboa.

Apesar de ter passado ainda, pela Escola de Jazz do Hot Club, Helena Madeira define-se maioritariamente autodidata e numa constante busca de técnicas e influências, explorando o poder terapêutico da música e do movimento.

Foi vocalista da banda de world music MU com editou dois álbuns e assumiu a sua carreira a solo, tendo em Fevereiro de 2020 editado já o seu segundo álbum de originais – CENÁRIO DIVERGENTE – que é um regresso às raízes da música portuguesa, onde a harpa se coroou como rainha soberana na composição musical e que serve que nem uma luva a alma musical portuguesa.

Este evento é de participação gratuita e recomendado para maiores de 6 anos.

A realização deste evento encontra-se condicionada mediante as orientações de segurança das autoridades competentes, sendo o mesmo passível de ser realizado num formato inteiramente presencial, online ou misto.

A ter lugar presencialmente, este evento, de entrada gratuita, seguirá as recomendações da Direção-Geral da Saúde (DGS), sendo necessário o levantamento de bilhete oferta em local a designar ou, no próprio dia do concerto, perto da hora, junto à entrada do espaço onde será realizado o concerto, se ainda houver bilhetes disponíveis.

Mais informações sobre os bilhetes poderão ser obtidas, mais perto da data. Sugere-se sempre contacto atempado para evitar transtornos. Para o concerto presencial, não existe serviço de reservas.

A Ideias do Levante é uma associação cultural, fundada a 27 de Abril de 1995, com sede em Lagoa e extensão em Portimão (Espaço Portas do Sol), com atividade em torno da formação, produção e promoção cultural, através de projetos regulares e pontuais, não só, na área das artes performativas, visuais e literárias, como também, na área da saúde e do bem-estar.

Esta produção, inserida no primeiro Festival de Harpa do Algarve, conta com o apoio das seguintes entidades: Câmara Municipal de Albufeira, Paróquia de Paderne, Solidó – Instrumentos Musicais, FFotografo Shop, Balance Café, Estorninho.biz, Photos4Life, Inforarte.