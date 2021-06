«Hamster Clown» é destaque de julho no Cineteatro Louletano

Cineteatro Louletano destaca a nova criação do Teatro do Elétrico. Programação oferece ainda jazz e formação ao longo do mês.

«Hamster Clown», uma peça de teatro única que junta o Teatro do Elétrico, pela mão do encenador Ricardo Neves-Neves e o performer e palhaço Rui Paixão, é o grande destaque da programação de julho no Cineteatro Louletano, entre 16 e 18 de julho, às 21h00.

«Hamster Clown» estreou no Teatro São Luiz em Lisboa e traz ao público algarvio «um mundo fantástico e surreal, um ser fechado no seu próprio labirinto, num espaço e num tempo incertos, algures na evolução do rato para o homem».

Neves-Neves e o performer e clown Rui Paixão, que participou no programa de televisão «Portugal Got Talent» juntam-se pela primeira vez e criam um espetáculo sem texto, carregado de efeitos sonoros e visuais.

Engloba «um universo retro-futurista, povoado por estátuas renascentistas, polvos gigantes, enxames de abelhas, corujas assustadoras e aspiradores endiabrados. Tudo isto localizado algures entre o riso e o terror, entre o nonsense e o sentido da vida, entre o teatro, a dança e a performance».

A 3 de julho, o Cineteatro Louletano promove em Querença mais um grande concerto da Orquestra de Jazz do Algarve.

Desta feita, em homenagem à poetisa Sophia de Mello Breyner, a primeira mulher portuguesa a receber o Prémio Camões.

Os poemas «A Paz Sem Vencedores», «Cantata da Paz» e «Terror dos Meus Olhos», entre outros, foram utilizados para a criação de novas composições e orquestrações originais.

Um trabalho de Hugo Alves e Luís Cunha, que em Querença será interpretado pela cantora Ana Rita Inácio na Fundação Manuel Viegas Guerreiro.

O espetáculo está agendado para as 21h00.

Entre 19 a 24 de julho, destaque para uma área que tem ganho consistentemente peso na intervenção do Cineteatro Louletano junto da comunidade, a área da Formação.

A Companhia de Música Teatral, responsável entre outros pelos espetáculos «Pianoscópio» e «Mil Pássaros», traz a Loulé uma formação imersiva de seis dias, dirigida em particular a educadores de infância e professores, músicos e outros artistas, mas aberta ao público em geral e de extrema importância para todos os que trabalhem com crianças.

Pretende-se vivenciar a criação e apresentação de uma experiência dirigida a famílias com bebés, bem como contactar com vários profissionais que lidam com a primeira infância em diferentes contextos, alargando o leque de conhecimentos práticos e teóricos no âmbito da intervenção artística na primeira infância.

Por outro lado, o «laboratório» permitirá o acesso a experiências de cruzamento entre linguagens artísticas, desenvolvendo processos de iniciativa e reflexão no âmbito da criação artística para a infância, e muito importante, ligando-os com uma maior consciência ecológica».

O Cineteatro Louletano, que este ano celebra 91 anos de existência, é uma estrutura cultural no domínio das artes performativas da Câmara Municipal de Loulé, integrado na Rede Azul – Rede de Teatros do Algarve e na Rede 5 Sentidos.