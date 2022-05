Há uma «Maré de Contos» a chegar a Tavira com várias atividades

Festival visa evidenciar a leitura, a escrita e a literatura.

A Câmara Municipal de Tavira promove, em colaboração com a Associação Rock da Baixamar, mais uma edição da «Maré de Contos», que decorre em diversos espaços do concelho entre 15 e 21 de maio.

Trata-se de um festival que visa evidenciar a leitura, a escrita e a literatura como formas de expressão cultural e artística centradas na palavra.

O programa contempla várias ações. No dia 15 de maio, domingo, às 16h00, a Biblioteca Municipal Álvaro de Campos recebe um concerto de abertura, a cargo de Genoveva Faísca e Nicolas Farrugia.

Na terça-feira, dia 17, Fernando Guerreiro e Tixa dinamizam uma Sessão de Contos Contemporâneos na sede da Associação Rock da Baixamar.

O dia seguinte terá, às 18h30, uma conversa sobre património, sob o mote «O que fazer com o passado?», marcada para a Biblioteca Municipal Álvaro de Campos e a cargo de Ana Isabel Soares, Catarina Oliveira e Luísa Ricardo. Também no dia 18, às 21h00, a sede da Sociedade Recreativa Musical Luzense recebe um serão com «Ditos e Reditos», pela Associação Internacional de Paremiologia.

O programa prossegue no dia 19 de maio, às 21h30, com o momento «MARIANA! Contos, Cantos e Descantes de Mulheres em Trânsito», promovido por Maria Morais e Ana Lage na Biblioteca Municipal Álvaro de Campos.

O dia 20 de maio, sexta-feira, terá uma oferta a triplicar às 21h30: na Biblioteca Municipal Álvaro de Campos haverá uma «Maratona de Leitura» por Maurício Leite, com a participação dos formandos da oficina «A Mala da Leitura»; já na sede da Associação Rock da Baixamar, os presentes poderão assistir à rubrica De Conto em Conto, com as sessões «Incompletude» e «Dealer da Poesia»; na Casa do Povo de Santa Catarina da Fonte do Bispo, estará presente o Contador de Histórias Emílio Gomes, com música ao vivo.

O programa finaliza no sábado, dia 21 de maio, às 21h30, com Maria Morais e Ana Lage a dinamizarem «Ao Encontro das Marianas a Sul», na Biblioteca Municipal de Tavira.