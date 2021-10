Guida Bruno expõe «Marcadores de Livros» em Loulé

Guida Bruno apresenta ainda uma «Hora do Conto» dedicada aos mais novos.

A Biblioteca Municipal de Loulé recebe, de 5 a 30 de novembro, a exposição «Marcadores de Livros», da autoria de Guida Bruno, contadora de histórias e promotora da leitura.

Esta exposição reúne centenas de marcadores de livros de todo o mundo e pretende proporcionar uma viagem intercultural, apoiando-se em aspetos como a sua utilização, os materiais de confeção ou a exigência na produção, que revelam alguns aspetos de natureza publicitária e sociológica.

«São milhares as emoções, histórias e recordações que nos trazem cada marcador, muitos deles, só por si, verdadeiras peças artísticas. A sua contemplação transporta-nos para memórias, muito enriquecidas quando acompanhadas pela vivência de quem, nestas décadas, com muito carinho, as tem colecionado e, com muito brilho, entrega e abnegação, as empresta», segundo a responsável.

Esta contadora de histórias da Mala d’Estórias nasceu em 1951, no Bombarral, e cresceu rodeada de livros, o que a fez apaixonar-se pela leitura.

Da sua infância, recorda a carrinha da Biblioteca Itinerante da Gulbenkian, uma peça que considera chave no seu amor pelos livros. Bibliotecária por formação académica, foi no Museu Nacional do Teatro, onde trabalhou, que iniciou, em 1991, uma coleção de Marcadores de Livros.

Ainda no âmbito desta exposição, no dia 5 de novembro, às 10h00 e às 11h00, Guida Bruno, apresenta uma «Hora do Conto» dirigida às turmas do 1º ciclo (do 3º aos 4º ano). As inscrições podem ser feitas através de e-mail.