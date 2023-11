«Guia Natal» está de regresso para animar a Quadra Festiva da Guia

Está de regresso o programa «Guia Natal» que promete adoçar e animar a quadra natalícia da freguesia da Guia, Albufeira.

A iniciativa inclui Mercado de Natal, Presépio de Rua, muita animação e divertimentos sobretudo para os mais novos, mas também prendas exclusivas e iguarias de Natal.

A partir do dia 25 de novembro até 7 de janeiro, regressa o «Presépio de Rua». Com as suas cerca de 30 figuras, este Presépio da autoria da escultora Toin Adams, volta a preencher um percurso de mais de 300 metros, estendendo-se entre a Igreja Matriz e a Ermida de Nossa Senhora da Guia e mostrando várias cenas da natividade.

No fim de semana de 25 e 26 de novembro, o centro da Guia ganha vida com o Mercado de Natal, que oferece uma grande diversidade de experiências para todos os gostos e faixas etárias. Desde a iluminação e decorações natalícias até à animação, artesanato, gastronomia, iguarias de época, insufláveis, carrosséis, casinha do Pai Natal ou o comboio de Natal, o evento proporciona uma excelente oportunidade de convívio para toda a família.

Para prendas personalizadas e únicas, o Mercado de Natal conta com mais 50 expositores. A gastronomia servida com as especialidades da época vai ser trazida pelas associações da freguesia.

A entrada para o Guia Natal é livre, assim como todos os divertimentos disponibilizados.

«Guia Natal» é um evento anual organizado pela Junta de Freguesia da Guia com o apoio do município de Albufeira, do comércio local e das associações desta freguesia.

Programa

Dia 25 de novembro

14h00 – Abertura do Mercado

15h00 – Desfile Pai Natal 15h com atuação da Percutunes

16h00 – Danças Orientais

17h00 – Pai Natal e Companhia

18h00 – Espetáculo de Fogo com Sofia Brito

19h00 – Música com Valter Cabrita

22h00 – Atuação do DJ Nuno Silva

Dia 26 de novembro

14h00 – Abertura do Mercado 15h00 – Desfile do Pai Natal com a Fanfarra dos Bombeiros

16h00 – Atuação da secção de Ginástica Rítmica do Guia Futebol Clube

16h30 – Espetáculo de Danças orientais

17h00 – Pai Natal e Companhia

18h00 – Espetáculo de Fogo com Sofia Brito

19h00 – Encerramento

Fotos: Alberto Cortez