Guia de eventos da Região de Turismo do Algarve regressa em junho

Com a retoma da atividade turística e cultural na região, o Guia de eventos da Região de Turismo do Algarve (RTA) volta a ser editado.

O Guia dá a conhecer aos residentes e turistas um programa mensal repleto de eventos, atividades e muita animação.

As iniciativas agendadas para o mês de junho são variadas e para todos os gostos, pequenos e graúdos.

Está disponível para consulta e download aqui.

Em junho, o maior destaque vai para o 1.º Festival de Caminhadas de Monchique, que se realiza no fim de semana prolongado de 10 a 13, integrado no calendário anual do projeto Algarve Walking Season.

O tema escolhido é a água, remetendo para a importância deste recurso e a necessidade de o preservar.

Durante quatro dias, entre as 08h00 e as 19h00, vai ser possível desfrutar do contacto com a natureza e promover o bem-estar físico e emocional nesta vila serrana algarvia.

O festival vai proporcionar passeios pedestres, animação infantil e musical, além de meditação, entre tantas outras atividades.

É também em ambiente festivo que se prevê o regresso ao Algarve de Fernando Daniel.

Um dos artistas pop nacionais mais relevantes da atualidade vai subir ao palco do Teatro das Figuras, em Faro (dias 19 e 20, às 21h00), para presentear o público com alguns dos seus maiores êxitos.

Entre os concertos agendados para a região, merecem referência os Portugalex – Fado e Cante Alentejano que, acompanhados pela grande revelação da guitarra portuguesa, Bruno Chaveiro, vão atual no grande auditório do TEMPO – Teatro Municipal de Portimão (dia 09, às 21h30).

No mês de junho há ainda espaço para visitar várias exposições.

Em Tavira, o Palácio da Galeria mostra Contra-parede, com obras dos artistas Ana Vidigal, Nuno Nunes-Ferreira e Pedro Gomes (de terça-feira a sábado, das 09h30 às 16h30, até 10 de julho). Já em Albufeira está patente a Exposição de Pintura / Instalação Desen_carnados, de Luísa Soares, na Galeria de Arte Pintor Samora (de segunda a sexta-feira, das 09h30 às 12h30 e das 13h30 às 17h30, entre 04 e 26 de junho), e a Exposição de Fotografia – Pelos Trilhos do Algarvensis, na Galeria Municipal João Bailote (de segunda a sexta-feira, das 09h30 às 12h30 e das 13h30 às 17h30, de 04 a 30 de junho).

Para quem é apreciador de teatro existem, igualmente, diferentes opções em vários concelhos da região. Da agenda fazem parte os espetáculos Triste in English from Spanish, de Sónia Baptista, no Cineteatro Louletano (dia 15, às 19h00), e OFF, da companhia «mala voadora», está marcado para o TEMPO – Teatro Municipal de Portimão (dia 19, às 21h30). Já o Teatro das Figuras, em Faro, recebe a peça Maria, a Mãe (dia 24, às 19h30).

Estas e muitas outras sugestões encontram-se reunidas na edição de junho do Guia Algarve, a agenda de eventos dirigida a residentes e turistas editada mensalmente pela Região de Turismo do Algarve.

O guia é uma publicação bilingue (português e inglês), com uma tiragem de 30 mil exemplares e distribuição gratuita nos hotéis, agências de viagens, postos de turismo, aeroporto de Faro, rent-a-cars e campos de golfe da região.

O Vilamoura Boat Show, evento da náutica de recreio que se realiza na Marina de Vilamoura desde 1999, regressa de 05 e 13 de junho

Além de reunir todas as tipologias de embarcações, novas e seminovas, no seu meio natural – a água – e em terra, bem como representantes de marcas de acessórios, equipamentos e serviços integrados, este ano o Boat Show de Vilamoura vai contar com uma área inteiramente dedicada à moda, à decoração e ao design, numa edição especial do Mercado da Vila, na Avenida Tivoli, junto à Marina.