A Associação Casa-Museu José Pinto Contreiras (ACMJPC) organiza em outubro a Mostra de Cinema Documental e de Ensaio Memórias e etnografia do Algarve.

A Associação Casa-Museu José Pinto Contreiras (ACMJPC) vai desenvolver, durante o mês de outubro, o projeto Mostra de Cinema Documental e de Ensaio: Memórias e Etnografia do Algarve, em parceria com a Casa da Cultura de Loulé e a Junta de Freguesia de Santa Bárbara de Nexe, e apoiado pela Direção Regional de Cultura do Algarve.

A Mostra pretende divulgar filmografia de caráter etnográfico e documental, de autores amadores ou semiprofissionais que documentam o Algarve nas suas diversas facetas sociais e culturais.

A partir deste projeto inicial, a ACMJPC pretende constituir um espólio fílmico com vista à criação de um Centro de Documentação de Cinema Etnográfico no sul do país, em formato digital.

No presente contexto, a Mostra percorre sete locais de interesse para os autores ou elementos documentados, nos concelhos de Faro e de Loulé:

Gorjões (dia 1 na antiga Sociedade Gorjonense);

Loulé (dias 8 e 15, na Casa da Cultura);

Alte (dias 14 e 28 no Pólo Museológico);

Faro (dia 16, no Club Farense);

Santa Bárbara de Nexe (dia 29, na Junta de Freguesia).

As sessões, com a duração de cerca de 60 minutos, decorrem às 18h00 ou às 21h00 com a presença dos autores: Adolfo Pinto Contreiras, Adão Contreiras, Jorge Graça, António Clareza e Helder Raimundo.