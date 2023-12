GNR e Calema marcam Passagem de Ano em Lagos

Passagem de Ano em Lagos será com dois concertos, GNR e DJ Miguel Simões, dia 30, e Calema e DJ TobyONE, no dia 31.

As despedidas de 2023 na cidade de Lagos terão lugar na Praça do Infante com dois dias de sensacionais concertos – GNR e DJ Miguel Simões a 30 de dezembro e Calema e DJ TobyONE a 31 de dezembro.

Com mais de 30 anos de existência, uma das mais célebres bandas portuguesas, os GNR, serão os protagonistas do dia 30 de dezembro. Autores dos sucessos intemporais «Sangue Oculto», «Dunas» ou «Ana Lee», Rui Reininho, Jorge Romão e Tóli César Machado irão recordar alguns dos seus maiores êxitos. O locutor e DJ Miguel Simões vai continuar a festa desse dia, com animação musical a partir da meia-noite.

Uma das presenças mais regulares nas rádios portugueses, os Calema, serão o destaque da última noite de 2023.

A dupla formada pelos irmãos de São Tomé e Príncipe António e Fradique Ferreira vai contagiar o público com as suas músicas repletas de energia e emoção, sendo autores de hits como «A Nossa Dança», «Te Amo» e «A Nossa Vez». Os primeiros momentos de 2024 serão vividos ao som eletrizante do DJ TobyONE, presença assídua em eventos de Lagos.

Os espetáculos principais têm início às 22h30 na Praça do Infante, com a animação dos DJs a partir da meia-noite, sendo todos de acesso gratuito. No dia 31, o colorido fogo-de-artifício fará as maravilhas do público para que a Passagem de Ano em Lagos seja ainda mais inesquecível.