Geração Cápsula apresenta-se no South Music em Faro

Geração Cápsula apresenta-se no South Music, no âmbito da Candidatura de Faro a Capital Europeia da Cultura 2027. Será nos dias 15 e 16 de junho, às 18 horas na sede da Associação Cultural ArQuente.

Com o mote «um presente para o futuro de Faro», a Candidatura de Faro a Capital Europeia da Cultura 2027 e a Associação Cultural ArQuente promovem o projeto Geração Cápsula, no South Music, nos dias 15 e 16 de junho, às 18 horas, na sede da Arquente, com participação de bandas e artistas, selecionados por duas figuras de destaque no panorama musical algarvio, Ana Tereza e Filipe Cabeçadas

No dia 15, o programa tem início com o workshop «O poder de transformação da maquilhagem», com a Cápsula Reym Mansour. Seguem-se os concertos Peculiar & Freak e Dispirited Spirits.

Para o dia seguinte, está marcado o workshop «O processo fotográfico», com o Cápsula João «Glantosz» Melo, o concerto de Martim Beles, e o workshop «How to freelance» com Maia Viegas.

O programa termina com um concerto de Petr Gdsoon, marcado para as 20h00, do dia 16 de junho.

Além da experiência ao vivo, será possível acompanhar o Geração Cápsula online, através de uma plataforma inovadora, e assistir às atuações das bandas portuguesas e letãs selecionadas.

A plataforma Mundo Virtual South Music vai permitir viver a experiência de um festival de música em múltiplas dimensões, e será usada pela primeira vez em Portugal.



O Geração Cápsula no Mundo Virtual South Music, conta ainda com projetos além-fronteiras e irá apresentar as bandas Viktorija e Pigeon under the Glass da Escola de Rock de Jelgava, cidade da Letónia, também candidata a Capital Europeia da Cultura em 2027.

Para ter acesso, basta fazer o download da aplicação para o computador, utilizando os links disponíveis nesta página do evento.

O South Music é uma iniciativa do município de Faro, do Teatro das Figuras e da candidatura de Faro a Capital Europeia da Cultura 2027, para a promoção da Música Original criada a Sul de Portugal.

É uma oportunidade dos artistas emergentes e consolidados da região se poderem apresentar aos diferentes intervenientes na Produção, Promoção e Edição Musical em Portugal.

Acima de tudo, é uma plataforma de celebração do talento regional e uma oportunidade para incentivar à criação, colaboração e partilha.

São dois dias na cidade de Faro, a pensar o sector musical, num programa composto por conferências, networking e showcases dos projetos, que se encontram em processo de seleção, pelo júri do South Music.

Os bilhetes virtuais, para aceder à plataforma, podem ser adquiridos aqui para o dia 15 e aqui para o dia 16 de junho.