Gatilho apresenta espetáculo «Revoluções» no Centro Cultural de Lagos

Centro Cultural de Lagos vai dar palco ao projeto para a inclusão social «Gatilho», com o espetáculo artístico-pedagógico «Revoluções».

O projeto para a inclusão social «Gatilho», da PARTIS & Arts for change, promovido pela Questão Repetida e NECI – Núcleo Especializado para o Cidadão Incluso, vai levar ao palco do Centro Cultural de Lagos, no dia 21 e 22 de abril, o espetáculo «Revoluções»

«Revoluções» é um projeto artístico-pedagógico onde se promove o encontro entre a arte de comunicar e expressar com a linguagem dinâmica da Música, da Dança e do Teatro.

O espetáculo tem como ponto de partida o 25 de Abril de 1974, «enquanto fronteira de rutura entre um passado de opressão e um futuro de libertação, e a sua transposição para a necessidade de inclusão das pessoas com deficiência, cuja sociedade também se debate com a dualidade entre passado e futuro».

Assim, assinalado o caminho das revoluções que assinalam a evolução da humanidade, será uma criação artística multidisciplinar que pretende criar um grupo heterogéneo que inclua pessoas com deficiência e a comunidade escolar.

O projeto conta com a participação do grupo de alunos da NECI, integrado no projeto «Gatilho», de pessoas da comunidade lacobrigense, da turma de Artes 12.º ano e da turma de Ação Educativa da escola Júlio Dantas e de alunos da Universidade Sénior.

Para Elsa Mathei, coordenadora do projeto, «o Revoluções tem como objetivo reforçar a visibilidade para a importância da arte inclusiva, dando um contributo para a valorização equitativa de todas as pessoas que constituem a comunidade local de Lagos».

«Por outro lado, pretende-se proporcionar a afirmação do indivíduo, através da linguagem artística, reforçando a sua autoestima, pela sua capacidade de realização e consequente reconhecimento pelos seus pares e restante comunidade», afirma ainda.

O projeto «Gatilho» é desenvolvido em parceria com a Câmara Municipal de Lagos e com o apoio da Fundação Calouste Gulbenkian e Fundação «la Caixa».