Galerias de Albufeira mostram pintura, ilustração e fotografia time lapse

Em Albufeira, novembro vai ser um mês em grande para os amantes das artes plásticas. As galerias de arte do concelho mostram pintura, ilustração e fotografia time lapse.

A Biblioteca Municipal Lídia Jorge acolhe as ilustrações de Paulo Galindo a partir do argumento criativo de Cármen Zita Ferreira, «O Morcego Bibliotecário», até dia 29 de novembro, segundo informa a Câmara Municipal de Albufeira.

A exposição fala sobre morcegos e a sua habilidade de capturar insetos, assegurando a preservação dos livros de algumas das mais antigas e relevantes bibliotecas portuguesas. A Biblioteca Municipal está aberta todas as segundas-feiras das 12h00 às 18h30, de terça a sexta das 09h30 às 19h15 e sábados das 10h00 às 16h30, com exceção de domingos e feriados.

Já a ilustração «Colocar os Pontos nos Is, na prevenção dos Oceanos», de Maria Miguel Pereira de Oliveira, com curadoria de João Espada, a decorrer na Galeria de Arte Pintor Samora Barros, estará patente até 25 de novembro.

Trata-se de uma exposição que procura sensibilizar o cuidado com os habitats dos oceanos e da sua vida marinha. A Galeria está aberta de segunda a sábado, das 09h30 às 12h30 e das 13h30 às 17h30, encerrando aos domingos e feriados

Na Galeria Municipal João Bailote, estará em exibição até dia 26 de novembro, a exposição de pintura «Eu existo, tu existes, nós coexistimos», de Bruno Ceriz, esta que é a primeira exposição individual do artista albufeirense, com horário de segunda a sábado, das 09h30 às 12h30 e das 13h30 às 17h30, encerrando aos domingos e feriados.

O grande destaque vai para a mostra fotográfica de João Fazenda, com a exposição «Time Lapses – No Algarve a Parar o Tempo», a decorrer de 9 de novembro a 25 de fevereiro de 2023 no Museu Municipal de Arqueologia. Uma exposição recheada de «referências culturais, no campo das artes visuais, não só da própria fotografia, como da pintura e da literatura». Estará aberta de terça a domingo, das 09h30 às 17h30, encerrando à segunda-feira.

No Arquivo Municipal de Albufeira, decorre a exposição «Scriptorium Medieval», até dia 11 de dezembro. Uma viagem até à Idade Média, com a exposição daquilo que queria um scriptorium, uma oficina onde trabalhavam os monges copistas, procurando representar um centro de cópia de manuscritos. As expedições orientadas para visitantes, grupos e escolas serão realizadas através de marcação por email (arquivo.historico@cm-albufeira.pt) ou telefone (289 599 638).

A Sala de Extensão Cultural do Arquivo está aberta ao público de segunda-feira a sexta-feira, das 09h00 às 12h30, e das 13h30 às 17h00.

Refira-se ainda que, até dia 10 de junho de 2023 decorre na Esplanada Dr. Frutuoso da Silva, a exposição fotográfica de Artur Pastor «Um Algarve Diferente».

Depois de ter estado patente no Cais Herculano, a exposição «A sonhar o futuro», da autoria coletiva dos utentes do CATE – Centro de Alojamento Centro de Acolhimento Temporário de Emergência vai estar patente até dia 11 de novembro na Guia (Mercado Municipal), de 14 a 21 de novembro em Paderne (sede da Junta de Freguesia, sala do 1.º andar), de 23 a 30 de novembro, em Ferreiras (Mercado Municipal) e em Olhos de Água, de 5 a 12 de dezembro (Sala de Exposições – Apoio de Praia).