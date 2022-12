Fuseta celebra passagem de ano com música e fogo de artifício. Na manhã de 1 de janeiro haverá banhos de ano novo.

Ícone da Vila da Fuseta, o salva-vidas situado na Praia dos Tesos, em plena Ria Formosa, irá ganhar um colorido extra na Passagem de Ano, com o fogo de artifício que será lançado à meia-noite do dia 31 de dezembro e que durante cerca de dez minutos iluminará os céus.

Antes, a partir das 22h00, no palco situado na Zona Ribeirinha, terá início um baile abrilhantado pelo duo fusetense «Tons de Baile», que antecede a atuação do DJ Miguel Simões, reconhecido animador e locutor radiofónico com passagens pela Rádio Comercial e pela M80, que animará a festa até de madrugada.

E, como já é tradição, no dia 1 de janeiro de 2023 – com início às 10h30, a Praia dos Tesos volta a acolher o 1º Banho do Ano Novo, sendo esperados cerca de uma centena de participantes.

A organização é da União de Freguesias de Moncarapacho e Fuseta e participação é livre.