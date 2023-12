Frederico Tátá Regala é o novo Diretor Regional de Cultura do Algarve

Frederico José Tátá dos Anjos Regala, é desde dia 1 de dezembro, o novo Diretor Regional Fde Cultura do Algarve.

A Direção Regional de Cultura do Algarve (DRCAlg) informa que, Frederico José Tátá dos Anjos Regala, é desde dia 1 de dezembro, o novo Diretor Regional de Cultura do Algarve, em regime de substituição.

Frederico Regala, arqueólogo, exercia as funções de Diretor de Serviços de Bens Culturais da DRCAlg. É doutorado em Arqueologia pela Faculdade de Ciências Humanas e Sociais da Universidade do Algarve (2021), com dissertação sobre «O Património Espeleo-Arqueológico do Algarve: inventariação, caracterização e salvaguarda de cavidades cársicas com potencial arqueológico», obtendo a classificação final de Muito Bom com Distinção e Louvor.

Recebeu o Prémio Estácio da Veiga de Arqueologia e Evolução Humana, atribuído pelo Interdisciplinary Center for Archaeology and Evolution of Human Behaviour (ICArEHB), em parceria com a Faculdade de Ciências Humanas e Sociais da Universidade do Algarve, para distinguir o melhor trabalho de dissertação de Mestrado em Pré-História e Evolução Humana, 2016.

Pedro Gago, conservador-restaurador da DRCAlg assume o cargo de Diretor de Serviços de Bens Culturais.

Adriana Freire Nogueira, que exerceu as funções de Diretora Regional de Cultura do Algarve, desde 2018, regressa, a seu pedido, à vida académica e ao cargo de Professora Associada da Universidade do Algarve.

A DRCAlg agradece-lhe a dedicação, empenho e entusiasmo ao serviço da cultura no Algarve, destacando a abertura do Centro Expositivo da Fortaleza de Sagres, e a criação do Centro de Arte Contemporânea, no primeiro andar, que abriu com uma exposição de Manuel Baptista; a empreitada de manutenção e conservação dos mosaicos romanos da Villa de Milreu; a empreitada da obra de conservação e restauro dos módulos de taipa almóada do Castelo de Paderne; a obra de reabilitação do monumento de Alcalar 9 e sua área envolvente; a Rota Literária Saramago no Algarve e a criação do GAAC – Gabinete de Apoio aos Agentes Culturais, entre dezenas de outros projetos em que esteve envolvida.