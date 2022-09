Forum Algarve dedica fim de semana ao Skate com a Associação Wallride

É já este fim de semana, dias 10 e 11 de setembro, que o Forum Algarve, se prepara para receber, pela primeira vez, um evento dedicado em exclusivo à prática da modalidade de skate.

Construído em parceria com a Associação Wallride Skate School, que tem como propósito a aproximação do skate à comunidade local, nesta primeira edição, o Forum Skate Fest vai transformar a Praça Central num verdadeiro skate park com campeonatos, demonstrações, workshops e muito mais. Tudo, gratuito.

Os workshops estão preparados para crianças e jovens a partir dos cinco anos e o objetivo será promover um primeiro contacto com a modalidade.

Para garantir a máxima segurança será obrigatório o uso de capacete e proteções, fornecido pela Wallride a todos os interessados em participar nos workshops/aulas abertas.

Além das demonstrações, workshops e do próprio campeonato que estará a decorrer durante todo o fim de semana, o evento contará ainda com um espaço dedicado a exposições fotográficas sobre a temática do skate e sobre o trabalho desenvolvido no último ano pela Wallride, assim como de peças de arte urbana, muito relacionadas com a prática, ambiente e origens desta modalidade.

O Forum Skate Fest vai acontecer este sábado e domingo, dias 10 e 11, acompanhando o horário habitual de funcionamento do Forum Algarve, centro gerido pela Multi Portugal.