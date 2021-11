Forum Algarve acolhe exposição de fotografia «Retratos da Máscara»

Forum Algarve acolhe exposição «Retratos da Máscara» no âmbito da candidatura de Faro a Capital Europeia da Cultura 2027, de 5 a 12 de novembro.

Que impacto teve o uso da máscara higiénica na pandemia? Quantos sorrisos e beijos se perderam? Quantas palavras se calaram? E quantas histórias ficaram por viver?

A máscara higiénica é símbolo do isolamento que vivemos durante a pandemia. Retratos da Máscaras é a sua expressão artística.

O Forum Algarve apoia e recebe a exposição «Retratos da Máscara», uma mostra de fotografia e de textos literários sobre pandemia COVID-19 que pretende revelar o impacto que o uso obrigatório das máscaras higiénicas teve nas nossas vidas e nas nossas relações, ao longo do último ano e meio.

«Retratos da Máscara» é um projeto desenvolvido no âmbito da candidatura de Faro a Capital Europeia da Cultura 2027 (Faro2027) que conta com a participação do fotógrafo Vasco Célio, da jovem artista multidisciplinar de 13 anos, Matilde Valério, bem como com a colaboração dos alunos do curso de Artes do Espetáculo e Dança Contemporânea da Escola Secundária Tomás Cabreira e do grupo de teatro sénior e internacional Aperitivo.

Até dia 12 de novembro, os visitantes do Forum Algarve têm a oportunidade de apreciar o olhar documental de Vasco Célio, os textos poéticos de Matilde Valério e ouvir as diferentes leituras (em português e em inglês) dos atores que, num trabalho artístico intergeracional conjunto, revelam as estórias de pessoas comuns a partir de rostos.

A mostra poderá ser vista no Piso 1 do Centro Comercial (em frente à loja Mango).