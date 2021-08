Forte do Beliche acolhe «Criações do Vento» de arte e música

O Forte do Beliche, em Sagres, acolhe «Criações do Vento» por de oito artistas do concelho de Vila do Bispo, de 19 de agosto a 5 de setembro.

O Forte do Beliche, em Sagres, acolhe, de 19 de agosto a 5 de setembro, a exposição de artes plásticas «Criações do Vento», que integra um conjunto de obras de arte originais de oito artistas do concelho de Vila do Bispo.

Ana Bellande, Janete Akemi, Manuela Caneco, Maria Paula Correia, Michael Gottfried Herrmann, Paula Curi Garnett, Søren Ernst, e Tineke Smit são os artistas que, abraçando o desafio de se inspirarem na relação emocional que os une ao concelho, criaram as obras agora apresentadas ao público, nas áreas da linogravura, escultura, pintura e artes decorativas.

Em simultâneo, os dias no Forte serão dinamizados com diversas oficinas artístico-culturais, orientadas pelos artistas residentes e convidados, que desafiarão o público a experimentar, na prática, diferentes técnicas e a criar as suas próprias obras de arte.

A música também marca presença, com uma programação que propõe espetáculos musicais de diferentes sonoridades.

O Forte do Beliche estará aberto às quintas e sextas-feiras, entre as 10h00 e as 18h00, e aos sábados e domingos, entre as 14h00 as 21h00.

«Criações do Vento» é uma iniciativa organizada pela Câmara Municipal de Vila do Bispo, integrada no programa «Bezaranha – Há ventos que vêm por bem!», financiado pelo Programa Operacional CRESC ALGARVE 2020 e pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER).

Programa

19 de agosto – 10h30

Oficina – «Carimbos em goma eva» com Ana Bellande

20 de agosto – 10h30

Oficina – «Transfer para pedra» com Maria Paula Correia

21 de agosto – 17h00

Espetáculo «Rosa-dos-Ventos» (Don Munzer| Maja Raciborska| Tineke Smit)

22 de agosto – 17h00

Espetáculo «Mar aberto» (Anisha Walmsley | Maja Raciborska | Gustavo Miranda)

26 de agosto – 10h30

Oficina – «Papel machê» com Tineke Smit

28 de agosto – 17h00

Espetáculo – «Eis o Algarve» – Associação Recreativa e Cultural de Músicos

2 de setembro – 10h30

Oficina – «Caminhada cultural & artística» com Manuela Caneco

15h30

Oficina – «Escultura com materiais reciclados» com Michael Gottfried Herrmann

3 de setembro – 10h30

Oficina – «Escultura em barro, desenho e pintura» com Janete Akemi

15h30

Oficina – «Escultura com materiais reciclados» com Michael Gottfried Herrmann

4 de setembro

Oficina – «Pintura em azulejo» com Isabel Ferreira – 11h00 & 14h00

17h00

Espetáculo – «Acordeão ao Sabor do Vento»

5 de setembro – 17h00

Espetáculo – «Ventos do Mundo» – Filarmónica Lacobrigense