Fortaleza de Sagres exibe documentário «Um Olhar Entre Redes»

O documentário «Um Olhar Entre Redes», de Ana Medeira, será exibido na Fortaleza de Sagres, para assinalar o Dia do Pescador.

A Direção Regional de Cultura do Algarve (DRCAlg) assinala o Dia do Pescador, com a apresentação do documentário «Um Olhar Entre Redes», no domingo, dia 4 de junho, às 15h00, no auditório da Fortaleza de Sagres. A sessão conta com a presença da realizadora, Ana Medeira.

O documentário «Um Olhar Entre Redes» reflete o pensar e sentir dos pescadores de Armação de Pêra.

Esta comunidade piscatória que pratica até hoje artes de pesca tradicionais, e que deu origem à própria vila, está em risco de desaparecer nos próximos anos.

O documentário reúne um leque de informação sobre história local, artes de pesca tradicionais e testemunhos sobre o presente e futuro da comunidade. Através deste documentário o espetador é convidado a entrar no mundo pitoresco, carregado de história local, identitário de um património humano que caracteriza esta vila turística do sul de Portugal.

Ana Medeira encontra-se a realizar o filme «A Fortaleza pertence-nos», documentário onde os pescadores das falésias da Fortaleza de Sagres irão estar em destaque, que será apresentado neste mesmo monumento, no final do ano.

«Patrimónios (des)confortáveis» é o tema escolhido para a edição deste ano do DiVaM – Dinamização e Valorização dos Monumentos, o programa cultural da DRCAlg, que inclui projetos de cinema, música, performances, arte circense, oficinas e conversas nos monumentos.

O tema proposto permitiu trabalhar várias temáticas, desde logo as associadas às questões da (des)colonização patrimonial e as relacionadas com as identidades, segregação social, racismo e pós-memórias coloniais. Mas tantas outras questões serão abordadas, como as que se prendem com a importância da saúde mental nos dias de hoje, ou ainda as associadas ao bullying, violência, opressão e hierarquias de poder.