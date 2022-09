Fortaleza de Sagres acolhe Baile da Rosa e concerto de Bandua

A Fortaleza de Sagres irá acolher dois eventos, o Baile da Rosa e um concerto de Bandua, banda folk da Beira Baixa.

A Fortaleza de Sagres irá acolher o Baile da Rosa no domingo, 18 de setembro, projeto que decorre durante todo o dia, das 10 às 17 horas. Trata-se de uma encenação de um baile popular a ter lugar ao ar livre, em redor da Rosa dos Ventos, enigmático elemento patrimonial circular.

Os participantes serão recebidos à entrada da Fortaleza, pelo som do acordeão de André Teixeira e por um casal de burros que carregam a merenda e que guiam o grupo até junto da Rosa dos Ventos, local central deste evento.

Às 10h30 inicia-se a apresentação do grupo Piajon, com a oficina de danças tradicionais, que terá a orientação da bailarina Isabel Duarte, especialista em danças do mundo, e que irá desafiar os visitantes para alguns passos de dança de roda. A oficina decorre até às 12h30, altura em que se parará para uma pausa, num momento de confraternização e partilha de um piquenique.

Às 14 horas e de volta junto à Rosa, o Colectivo S.T. All Stars irá proporcionar um momento de ritmo corporal e percussão prosseguindo, entretanto, com os Piajon para o baile que decorre até às 17 horas, momento que encerra o evento.

Os participantes deverão trazer merenda para partilhar, sendo que a organização proporcionará também um piquenique.

Está ainda previsto o transporte disponibilizado pela Câmara Municipal de Vila do Bispo, com paragem nas localidades de Barão de São Miguel, Budens, Salema, Figueira, Raposeira, Vila do Bispo e Sagres.

As inscrições são gratuitas e devem ser efetuadas até dia 15 de setembro por telemóvel (913857406 e 961320897).

O Baile da Rosa é um projeto de Conceição Gonçalves, Ana Simões e Albina Petrolati, promovido pela Tertúlia Associação Sócio Cultural de Aljezur para o DiVaM – Dinamização e Valorização dos Monumentos, este ano com o tema «Patrimónios sem Fronteiras».

Logo a seguir, no mesmo dia, às 18h, o Auditório da Fortaleza de Sagres será palco do concerto de Bandua, o segundo concerto integrado no ciclo «Concertos ao Entardecer».

Bandua agarra no cancioneiro popular da região da Beira Baixa e encara-o com uma reinterpretação folk electrónica à moda do downtempo berlinense.

Concebido pelo músico e produtor luso-brasileiro Tempura the Purple Boy e com a participação do cantor e músico português Edgar Valente, Bandua representa a primeira vez em que estas sonoridades, poemas e canções são transformadas num disco melancólico pop eletrónico de língua portuguesa.

A entrada é livre, mas sujeita a inscrição através de email (arquente@gmail.com).

O ciclo «Concertos ao Entardecer» é uma iniciativa da ArQuente – Associação Cultural, apoiada pela Direção Regional de Cultura do Algarve.