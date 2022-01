«Folha da Couve TV – o seu jornal rural» é o novo projeto do grupo de Teatro Per-Versus que estreia em em Lagos.

O grupo de teatro Per-Versus reinventou-se e volta às grandes produções de palco com um novo elenco e um novo trabalho.

O trabalho de palco já não é apenas o seu único desafio, passou a criar conteúdos digitais e uma produção, também voltada para o cinema desafinado assim um universo até então desconhecido.

Foram vários meses de uma produção totalmente nova e original onde contou com uma equipa de produção de vídeo.

Um novo elenco juntou-se ao já existente e conhecido do nosso público para criarmos personagens únicas e muito diversificadas, onde a produção televisiva tomou conta dos dias para juntar a magia da televisão ao convencional teatro.

Uma iniciativa do seu produtor, Luís Ferreira onde criou um espetáculo exclusivo, encomendado para o seu parceiro Centro Cultural de Barão de São João, que conta com o apoio da Câmara Municipal de Lagos, União de Freguesias de Bensafrim e Barão de São João e Junta de Freguesia de são Gonçalo de Lagos.

Esta produção teatral do grupo de teatro Per-Versus têm como nome «Folha da Couve TV – O seu jornal Rural» tem estreia marcada para 16 de janeiro às 17 horas no Centro Cultural de Barão de São João.

Será um espetáculo para maiores de 12 anos e de aproximadamente 90 minutos em dois atos, com exibições todos os domingos até junho de 2022.

Este projeto surge, como chamada de atenção para lembrar que numa altura onde as questões da informação e democracia eram fundamentais em tempos pré-pandémicos, e que pouco tempo depois, numa situação de pandemia de COVID-19 todos os estilos de jornalismo e/ou informação ganharam uma outra importância e registo na vida de todos nós.

«No fundo, com a humanidade presa dentro de casa, a expressão, televisão janela para o mundo transformou-se num olhar mais fiel à realidade e de tudo aquilo que durante mais de um ano, fomos confrontados, com a realidade do exterior através de conteúdos agressivos dos telejornais que, com tanta avidez por noticias e a luta das audiências, o verdadeiro jornalismo de investigação, acabou por expor demasiados acontecimentos e demasiadas verdades sem perceberem que a verdade, ou a falta dela, em demasia leva a uma total desinformação e cegueira criando assim, pessoas a viver no seu próprio mundo sem saberem o que acontece no bairro, vila ou cidade onde vivem, focados apenas nos outros de fora e no mundo que a televisão lhes vende», diz o grupo de teatro Per-Versus.

O «Folha da Couve TV» surge numa altura onde a cultura, mais propriamente o teatro, está demasiado fragilizada cujos orçamentos são reduzidos ou nulos devido à inexistência de atuações em salas de espetáculo, desta maneira a solução para apresentarmos conteúdos humorísticos passa pela ideia de fazer televisão, ou teatro gravado.

Como ideia principal de criar um canal rural, a intenção é de criar conteúdos informativos bizarros, acontecimentos extravagantes e exageradamente cómicos que acontecem no dia a dia dos cidadãos.

Nesse sentido, o jornalismo idealizado para o «folha da Couve» serve para transformar o banal numa grande história e numa extraordinária e peculiar notícia, sempre com um ar aspirante a grande emissora internacional.

«Folha da couve TV – o seu jornal rural» é feito no povo e para o povo com gente real. Assim esta produção do grupo de teatro Per-Versus, vem mais uma vez mostrar que a imaginação para a comédia é o seu registo habitual e que nem uma pandemia lhe tira o sentido de humor onde desta vez transforma pequenos vilarejos, em mais uma grande produção.

Os bilhetes podem ser reservados por telefone (282 688 026).