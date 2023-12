Fogo de artifício, música, humor e circo no fim de ano de Olhão

Aproxima-se a passos largos o final de 2023 e o município de Olhão tem tudo a postos para celebrar a entrada em 2024 com muita animação.

Em quatro dias de festa, sempre no Jardim Pescador Olhanense, que começaram ontem, 29 de dezembro, com um espetáculo do cantor olhanense Luís Guilherme, a partir das 22h00.

Hoje sobe ao palco do chapitô instalado no jardim banhado pela Ria Formosa, o ator e comediante Herman José, que promete momentos de muito boa disposição.

A última noite de 2023, 31 de dezembro, oferece dois espetáculos: os 3AM Band atuam a partir das 22:00 e Os RED (Rapazes Extremamente Divertidos) animam o público a partir das 23:30, com uma pausa para contar os últimos segundos antes de entrarmos no novo ano com o brilho do habitual fogo de artifício, que iluminará o céu desde a parte poente da zona ribeirinha de Olhão.

O dia de Ano Novo, 1 de janeiro, começa com a magia do Circo Dallas, que promete encantar crianças e adultos a partir das 11:30 no mesmo espaço, com o objetivo de proporcionar a olhanenses e visitantes quatro noites de festejos com toda a comodidade e segurança.

Todos os eventos têm entrada livre.