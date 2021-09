Filipe Palma e Pedro Prista debatem as «Platibandas do Algarve»

As «Platibandas do Algarve» são o tema de uma tertúlia com Filipe Palma e Pedro Prista, na sexta-feira, 3 de setembro, às 18h00 no Museu de Portimão.

Dentro da evolução positiva que o atual contexto permite, o GAMP – Grupo de Amigos do Museu de Portimão, vem retomando as suas atividades e iniciativas.

Depois da animada e participada tertúlia sobre o filme «Almadrava – A Pesca do Atum», com o seu realizador Helder Mendes e da abertura da exposição «Passear pela História das Antigas Profissões», em exibição na Praça Teixeira Gomes até 19 de setembro, chegou o momento de mais uma tertúlia, desta vez sobre um interessante e singular elemento decorativo e funcional da nossa arquitetura tradicional regional, as platibandas das casas algarvias.

Será uma oportunidade para um encontro informal entre o fotógrafo Filipe Palma e o antropólogo Pedro Prista, dois dos autores do recente livro «Platibandas do Algarve», publicado pela editora Argumentum, no final de 2020 e que o Grupo de Amigos do Museu de Portimão «terá todo o gosto em apresentar e divulgar».

«Com estes autores, partilharemos os seus olhares e opiniões sobre os particularismos deste tipo de construção e dos seus construtores, a riqueza e diversidade das suas formas e cores, responsáveis pela imagem graciosa, original e distintiva das casas do Algarve e procuraremos refletir acerca do seu futuro, enquanto testemunhos de um património histórico e cultural em risco».

A entrada é livre.