Filipe da Palma mostra as Platibandas algarvias na CCDR Algarve

Fotógrafo Filipe da Palma mostra a criatividade das platibandas algarvias numa exposição na sede da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do Algarve, em Faro.

A exposição fotográfica «Elementos da Arquitetura Popular», de Filipe da Palma, é inaugurada na sexta-feira, dia 12 de novembro, às 17h30, na sede da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do Algarve, em Faro, decorrendo em simultâneo a apresentação do livro «Platibandas do Algarve».

A CCDR Algarve, o autor das fotografias e a Editora Argumentum apresentam uma exposição que é o resultado de um original levantamento fotográfico sobre arquitetura popular do Algarve, dirigida aos interessados pela identidade da Região e aos apreciadores do património cultural.

As platibandas são uma referência marcante dos edifícios do Algarve e são um elemento de grande valor patrimonial, com uma importância notável na imagem dos aglomerados urbanos e dos núcleos rurais.

As platibandas constituem uma expressão muito especial da afirmação da cultura construtiva regional, tanto na arquitetura popular, como na erudita.

Filipe da Palma, fotógrafo profissional algarvio, traz novos olhares a uma das marcas identitárias mais fortes da região. Não se trata apenas de uma exposição de fotografia, mas uma abordagem multidisciplinar e um livro associado com textos de Miguel Reimão Costa, José Eduardo Horta Correia, Alexandre Tojal e Pedro Prista. Guilherme de Oliveira Martins assina o prefácio.

Esta iniciativa, de visita gratuita, está disponível ao público, nos dias úteis, das 10h00 às 17h00, entre 12 de novembro e 22 de dezembro.

É possíve agendar a marcação de visitas de pequenos grupos através do Gabinete de Comunicação da CCDR Algarve por email (ccruz@ccdr-alg) ou telemóvel (969844251).

Filipe da Palma

Filipe da Palma nascido em São Brás de Alportel (1971) formado em fotografia no Ar.Co, Lisboa.

Funcionário público que, no tempo possível, em paixão, percorre os ínfimos pontos de intersecção de latitude e longitude, tendo como objetivo a tomada de imagens de um Algarve diverso, em vários planos de sua existência, nomeadamente nos ainda tangíveis e edificados testemunhos de uma arquitetura popular do passado século.

Desde sensivelmente o início do milénio, num trabalho contínuo e sempre em crescendo nos temas sobre os quais recai o seu interesse, que o seu acervo ascende já a largos milhares de imagens, registos através dos quais, em plataformas digitais e exposições, Filipe da Palma pretende dar visibilidade à riqueza do Algarve.