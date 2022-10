Filarmónica de Faro estreia Marcha da Estrada Nacional 2

A Associação Filarmónica de Faro (AFF) estreia da Marcha da N2, uma peça musical em homenagem à Estrada Nacional 2.

No âmbito do projeto «O Pátio das Cantigas», é já no sábado, dia 15 de outubro, às 16 horas, que a Associação Filarmónica de Faro irá realizar o concerto que terá como ponto alto, a estreia da Marcha da N2, uma peça musical especialmente concebida em homenagem à Estrada Nacional 2.

O hino nasce da ideia do presidente da Associação de Municípios da Rota da Estrada Nacional 2, o qual convidou três bandas de povoações da EN2 – a Banda da Musical da Cumieira, a Banda de Pedrógão Grande e a Banda da Associação Filarmónica de Faro, para a sua execução e gravação em vídeo.

O vídeo será apresentado oficialmente, em cerimónia a realizar neste mesmo dia, em Santa Marta de Penaguião.

Com o apoio da Direção Regional da Cultura do Algarve, através do programa PAACA 2022, «O Pátio das Cantigas» é um projeto em que a AFF pretende ir aos locais da cidade de Faro, que não são alvo regular de acontecimentos culturais, e aí realizar um concerto. Na primeira edição desta iniciativa, e em conjunto com a União das Freguesias de Faro, escolhemos o largo da Rua Caldas Xavier, primeiro local da cidade a ser convertido em espaço «Living Street».

Fotos: Nuno de Santos Loureiro.