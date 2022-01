Fevereiro no Algarve com desporto, música e sabores típicos

A edição de fevereiro do «Guia Algarve» já está disponível e traz diferentes sugestões para ajudar a aquecer o mês.

O desporto é o maior destaque. De 16 a 20 de fevereiro, realiza-se a 48.ª edição da Volta ao Algarve em bicicleta, dividida por cinco etapas espalhadas por diferentes localidades algarvias e alentejanas. A prova começará dia 16, em Portimão, seguindo para Albufeira, Almodôvar, Vila Real de Santo António e Lagoa. Esta edição contará com um percurso renovado, mas partilha o mesmo conceito das restantes edições e promete «etapas para todos os perfis de corredores», estando já anunciadas uma dezena de equipas da primeira divisão do ciclismo mundial.

De 18 a 20 de fevereiro tem lugar a 6.ª edição da Mostra Silves – Capital da Laranja, em Silves. Durante três dias, a Câmara Municipal organiza um evento que tem como objetivo a promoção da laranja e de outros produtos cítricos e respetivos produtores, promovendo, igualmente, o território do concelho. O evento será pautado pela presença de diferentes atristas musicais, entre os quais Jorge Palma, no dia 19.

Em destaque está ainda a 22.ª edição do Festival de Música Al-Mutamid, que decorre nos fins de semana, entre os dias 19 de fevereiro e 5 de março, em diversas localidades.

Este festival evoca a música que, durante séculos, se ouviu pelo Gharb Al-Andalus, oferecendo assim uma viagem musical que começa nas músicas afro-arábicas (dia 19 em Albufeira), passa pelas árabe-andalusí (dia 26, em Lagoa), continua pelas melodias do Al-Andalus (dias 04 e 05, em Silves e Lagos, respetivamente) e termina com músicas e danças do Médio Oriente e Magrebe (dia 05, em Loulé).

Ainda no panorama musical, Pedro Abrunhosa apresenta-se no dia 12 de fevereiro no Teatro das Figuras, em Faro. Assinalando o lançamento do seu 9.º álbum de originais, Pedro Abrunhosa sobe ao palco acompanhado pelos Comité Caviar e pela Orquestra Clássica do Sul, convidando a audiência a envolver-se por um realismo-mágico.

Rodrigo Leão e o Coro Juvenil de Loulé apresentam-se no primeiro dia do mês no Cineteatro Louletano, em Loulé. O concerto contará com vários dos temas clássicos do artista, presentes nos três discos editados em 2020 e 2021.

Entre os dias 24 e 26 de fevereiro, o Teatro das Figuras, em Faro, acolhe uma comédia romântica intitulada «Intimidade Indecente», uma história de amor com Eliane Giardini e Marcos Caruso. Dia 12, no Centro Cultural – Auditório Duval Pestana, em Lagos, poderá assistir à peça «Perfeitos Desconhecidos», com Ana Guiomar, Cláudia Semedo, Filipe Vargas, Jorge Mourato, Martinho Silva, Rita Brutt e Samuel Alves.

20 anos depois da estreia do espetáculo «O corpo, hoje», o Teatro das Figuras é o palco para a sequela de «ananeto», integrada num Ciclo Emergente, no dia 03 de fevereiro.

E é em Albufeira que se funde o gosto pela história com o da pintura através da Exposição de Pintura Mundos Antigos, de Bem Helmink, entre os dias 04 e 26 de fevereiro. A exposição conta com um conjunto de pinturas a óleo e acrílico, inspiradas na influência da arquitetura antiga da Grécia e da arquitetura da Itália romana.

No mês de fevereiro há muitas outras opções para quem quer ocupar os tempos livres. Basta consultar toda a programação no «Guia Algarve», publicação bilingue (português e inglês) dirigida a residentes e turistas.