Festival «VENTANIA» encerra a terceira edição em Portimão

O VENTANIA – Festival de Artes Performativas do Barlavento, assente nos ideais de desenvolvimento e promoção do ativismo artístico, termina a sua terceira edição em Portimão, no dia 11 de setembro, depois de passar por Lagos e Lagoa.

Com uma programação para todas as idades, o último dia de Festival apresenta dois espetáculos (e uma oficina) em que as questões ambientais e a economia desregulamentada estão em destaque, dois olhares sobre as fragilidades da água e da terra e a sua relação com a Humanidade.

A programação começa na Black Box do TEMPO – Teatro Municipal de Portimão, às 11h00, com a oficina de criação de marionetas de Marotte utilizando materiais e formas que, a princípio, nos pareceriam improváveis, promovida pela Companhia Teatro e Marionetas de Mandrágora e destinada a crianças acompanhadas por um adulto.

Durante a tarde, pelas 16h00, a mesma companhia apresenta, no Auditório do Museu Municipal de Portimão «Aurora», um espetáculo concebido através de um olhar sobre o habitar e cuidar a natureza e a sobrevalorização que damos aos espaços citadinos, muitas vezes esquecendo as nossas raízes.

O projeto é criado plasticamente a partir da reutilização de objetos, seja nas marionetas, cenografia ou figurinos.

O VENTANIA 2021 fecha o pano no grande auditório do TEMPO, pelas 19h00, com «Océaniques Anonymes» de Poème en Volume & Kale Companhia de Dança. Com base no trabalho documental da fotógrafa Hélène David e do escritor Donatien Garnier, o coreógrafo Gaël Domenger transpõe para o palco o quotidiano dos marinheiros do séc. XXI, questionando as suas representações.

O embarque proposto não deixa de ter eco, eco político, com situações cada vez mais observadas em terra. Como os marinheiros de alto-mar são veículos da dependência global de matérias-primas, bens de consumo, indústrias extrativas e, em particular, da pesca. Ou como dois milhões de marinheiros, em sua maioria homens, estão entre as partes invisíveis da sociedade.

Os bilhetes estão à venda online, na bilheteira do TEMPO e do Museu de Portimão, para além dos locais habituais aderentes da BOL, nomeadamente FNAC, Worten, CTT, Pousadas da Juventude, El Corte Inglês, Lojas Note! e Rede Serveasy.

Sobre o VENTANIA – Festival de Artes Performativas do Barlavento

VENTANIA é um festival promovido pelo TEL – Associação Teatro Experimental de Lagos, cofinanciado pela Direção Geral das Artes, municípios de Lagos, Lagoa, Portimão e Junta de Freguesia de São Gonçalo de Lagos, em parceria local com o ecossistema de artes performativas do Barlavento Algarvio.