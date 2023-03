Igrejas do concelho acolhem a terceira edição do Festival Rosa do Mundo Música Antiga em Portimão.

As mais emblemáticas igrejas do concelho receberão os concertos da terceira edição do Festival Rosa do Mundo – Música Antiga em Portimão, fruto da colaboração entre a Academia de Música de Portimão e a MAAC – Música Antiga Associação Cultural, de 12 a 31 de março.

O projeto visa a difusão da música antiga, dando a conhecer as suas características estéticas, instrumentos e contextos socioculturais, numa perspectiva de estreitamento de relações com o património histórico e arquitetónico da cidade de Portimão, enquanto desenvolve atividades pedagógicas direcionadas para estudantes de música e entusiastas pela área.

O primeiro concerto está agendado para as 18h00 de 12 de março na Igreja Matriz de Alvor, que acolherá o Projecto Metamorfoses (flauta de bisel, violoncelo e cravo), o qual pretende representar musicalmente as mudanças ao nível das expressões artísticas que ocorreram no início do Barroco, sendo interpretados temas de Bassano, Ortiz, Frescolbaldi e Correa d’Arauxo, entre outros.

A 18 de março, pelas 18h00, a Igreja Matriz de Mexilhoeira Grande receberá o agrupamento belga Vestigium Ensemble (flauta travessa, viola da gamba e cravo), que apresentará o seu programa «O Som da Ilustração» numa viagem pela Alemanha de Frederico, o Grande, com a música de Bach, Quantz, Abel, Telemann, além de outros compositores.

Na noite de 24 de março, pelas 21h00, a conceituada soprano María Christina Kiehr será acompanhada na Igreja do Colégio em Portimão pelo vihuelista espanhol Ariel Abramovich, para realizarem em duo um concerto dedicado à coletânea «Tres libros de música en cifra para vihuela», publicado em Sevilha, no ano de 1546, pelo compositor e vihuelista Alonso Mudarra.

Por fim, a partir das 21h00 de 31 de março, também na Igreja do Colégio, o Consort de Flautas da Academia de Música de Portimão, dirigido por Filipa Oliveira, convidará o Ensemble de Flautas de Loulé, sob direção de Ana Figueiras, para um concerto de divulgação dos repertórios renascentistas e barrocos para consorts de flautas de bisel.

Este derradeiro concerto do Festival Rosa do Mundo contará com a colaboração de alunos e professores da Academia de Música de Portimão e do Conservatório de Música de Loulé – Francisco Rosado.

Além dos concertos que constam da programação, a edição deste ano do evento contará também com a realização de duas masterclasses, de violoncelo barroco e cravo, marcadas para 11 de março, entre as 10h e as 17h00, nas instalações da Academia de Música de Portimão, orientadas por Pedro Massarrão (laureado com o Prémio Jovens Músicos 2017) e Ana Moreno Aranda (Escola Profissional Cristóbal Morales de Sevilha), sendo o valor de inscrição de 10 euros para alunos da academia promotora e de 15 euros no que toca aos alunos externos.

Para inscrições e mais informações, os interessados podem telefonar (914 406 015/ 967 776 668) ou contactar via email (maacgeral@gmail.pt).