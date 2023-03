Festival MED 2023 já tem os bilhetes em pré-venda

Já estão em pré-venda, até 25 de junho, os bilhetes para a 19.ª edição do Festival MED, em Loulé, com descontos.

Até 25 de junho haverá uma redução do valor do bilhete: Bilhete Diário (10 euros) Bilhete Festival (passe para os 3 dias, por 30 euros), Bilhete Diário Família (dois adultos e duas crianças até 16 anos, por 35 euros).

No período de venda normal, a partir de 26 de junho, os preços mudam, sendo o Bilhete Diário (15 euros), o Bilhete Festival (40 euros) e o Bilhete Diário Família (40 euros).

Os ingressos podem ser adquiridos através da plataforma BOL ou na bilheteira do Cineteatro Louletano, de terça a sexta-feira, das 13h00 às 18h00.

Nos dias do evento, em frente ao Mercado Municipal, também será possível adquirir os ingressos na Bilheteira MED que irá funcionar na parte da tarde e ao longo da noite.

Recorde-se que o 19.º Festival MED decorre de 29 de junho a 2 de julho, na Zona Histórica de Loulé, e traz de volta a multiculturalidade artística, assente sobretudo nas músicas do mundo mas com a presença de outras manifestações culturais como Cinema, Teatro, Artes Plásticas, Gastronomia ou Artesanato.

Amadou&Mariam (Mali), Amaro Freitas (Brasil), AYWA (Marrocos/França), BandaAdriatica (Itália), Bateu Matou (Portugal), Bia Ferreira (Brasil), Bulimundo (Cabo Verde), Horace Andy (Jamaica), Sétima Legião (Portugal) e Pedro Mafama (Portugal) são alguns do nomes confirmados no cartaz.

MED volta a ser premiado nos Iberian Festival Awards

São mais dois prémios a juntar ao seu palmarés: o Festival MED foi distinguido no sábado, dia 11 de março, no Grande Auditório do Fórum da Maia, na 7.ª edição dos Iberian Festival Awards, nas categorias de Melhor Promoção Turística da Península Ibérica e Melhor Festival Lusófono e Hispânico.

«Saímos desta gala felizes por, mais uma vez, fazermos parte do lote de eventos distinguidos nestes prémios. Os Iberian são, sem dúvida, um barómetro daquilo que de melhor é produzido em termos desta indústria dos festivais, seja ao nível dos artistas, organização, produção, parceiros, espaços, entre outros. Estes dois prémios são o corolário de mais um ano em que conseguimos realizar um MED de grande qualidade, que mereceu o elogio dos espectadores mas também o reconhecimento da imprensa especializada e de outros organizadores», afirmou o diretor do evento e vereador do município de Loulé, Carlos Carmo.

Sublinhou que estas distinções são, acima de tudo, fruto «do empenho e dedicação de todos os trabalhadores da Câmara Municipal de Loulé que fazem acontecer este evento».

Carlos Carmo rematou a sua intervenção com um agradecimento especial à APORFEST – Associação Portuguesa de Festivais de Música, nas pessoas de Ricardo Bramão e Marta Azevedo, por «acreditarem na produção dos festivais e pela relevância destas iniciativas, ligadas à música e não só, enquanto elementos promotores da atividade turística e cultural, do País para o Mundo e do Mundo para o país».

Depois de, em 2018 e 2020, ter sido distinguido como o festival que mais promove o turismo no panorama nacional, desta vez o galardão teve um carácter mais abrangente – esta distinção respeita aos eventos de toda a Península Ibérica.

Enquadrado na programação cultural de uma região virada para o turismo, este evento tem contribuído fortemente para atrair mais turistas ao Algarve e ao País, dinamizar a economia e elevar os níveis de notoriedade. Cada vez mais, é um fator de atratividade de turistas: 40 por cento dos visitantes do Festival são turistas estrangeiros, com destaque para os espanhóis, britânicos e franceses; destes, 39 por cento já escolhem vir para o Algarve nesta altura do ano por causa da realização do Festival MED.

O impacto na economia local reflete-se num aumento considerável nas taxas de ocupação da hotelaria (de 50 a 80 por cento), bem como o impacto positivo na restauração onde se pode constatar aumentos de 50 por cento nas vendas.

Por outro lado, o evento louletano repetiu a proeza alcançada em 2020, ao vencer o prémio de Melhor Festival Lusófono e Hispânico nestes Iberian Festival Awards.

Refira-se que, ao contrário de outras categorias em que há um vencedor português/espanhol e um vencedor ibérico, nesta caso é atribuído um único prémio.

São agora oito os Iberian Festival Awards conquistados pelo Festival MED desde o lançamento destes prémios.