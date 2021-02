Festival Internacional de Piano do Algarve acontece online em Portimão

Entre março e maio o Teatro de Portimão recebe mais de uma dezena de pianistas de renome nacionais e internacionais na 5ª edição do Festival Internacional de Piano do Algarve.

Apesar de os equipamentos culturais estarem temporariamente encerrados, a 5.ª edição do Festival Internacional de Piano do Algarve não vai deixar de realizar-se e o concerto de abertura acontece já no domingo 7 de março.

Até 29 de maio serão oito os concertos gravados no Grande Auditório do TEMPO – Teatro Municipal de Portimão que serão transmitidos online de forma gratuita.

O pianista português Filipe Pinto-Ribeiro e a pianista peruana Rosa Maria Barrantes darão o arranque ao Festival, no domingo, dia 7 de março, com «Volta ao mundo a quatro mãos», um recital onde revisitarão Astor Piazzola, Samuel Barber, Francis Poulenc e Igor Stravinsky.

No final do mês, dia 27, o palco do TEMPO recebe o pianista chines Xi Zhai e a pianista russa Anna Stepanova para um concerto com dois pianos.

Para abril estão previstos três espetáculos.

No dia 16, Adriano e Eduardo Jordão farão um recital a quatro mãos e no dia 23 João Rosa apresenta-se em piano solo.

A fechar o mês, no dia 30, sobem ao palco do TEMPO Mário Laginha & Friends.

A 9 de maio decorre um concerto de piano a quatro mãos, com António Rosado e Melissa Fontoura, seguindo-se Vasco Dantas num concerto a solo, no dia 21.

O Festival encerra no dia 29 de maio com Raúl Costa acompanhado pela Banda Sinfónica Portuguesa.

Os concertos são gravados sem público, cumprindo todas as normas de segurança, e as transmissões ocorrem sempre às 21h00, com acesso gratuito, nas páginas de Facebook do TEMPO e do município de Portimão.

O programa completo pode ser lido aqui.