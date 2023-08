Festival do Marisco regressa com muitas novidades e sabores

O Festival do Marisco está de volta a Olhão, depois de três anos de interregno devido à pandemia de COVID-19.

Nestes dias de férias, calor, sol, mar e petiscos, com poucos horários e muita descontração, nada melhor do que aliar a esses momentos mais um bom motivo: o Festival do Marisco regressa a Olhão e todos vão querer espreitar o que há de novo, de 10 a 14 de agosto, na zona ribeirinha.

Esta iniciativa do município de Olhão, que conta com a organização da empresa municipal Fesnima, a cada ano que passa traz redobrados motivos de interesse e a aposta no bem-estar de residentes e visitantes.

Assim, aliado a uma nova disposição do espaço, com o palco principal virado a poente, não foi necessário cortar o trânsito da Avenida 5 de Outubro num dos sentidos, como antes acontecia.

Devido à reestruturação do Jardim Pescador Olhanense, o município conseguiu ganhar espaço no recinto para fazer esta melhoria e o corte de lugares de estacionamento também foi mínimo.

Desta forma, para além dos milhares de lugares de estacionamento existentes a poente e a nascente desta avenida (mais de 2000), uns gratuitos e outros pagos, será mais fácil chegar ao Festival para degustar as delícias confecionadas com mariscos e bivalves da Ria Formosa, à venda por preços económicos nos vários espaços existentes no recinto. Se a este cardápio aliarmos bebidas frescas e concertos com artistas de renome, está tudo conjugado para noites fantásticas em Olhão.

O recinto, que abre às 19h30, acolhe os concertos principais a partir das 23h00: David Carreira é o primeiro a pisar o novo palco do Festival, na noite de 10 de agosto, seguindo-se um Tributo a Tina Turner a 11 de agosto, Bárbara Bandeira a 12, Wet Bed Gang a 13 e Vítor Kley encerra o Festival a 14 de agosto.

David Carreira traz a Olhão a sua Tour 2023. Em palco, o artista, que celebrou o ano passado uma década de carreira, irá interpretar algumas das faixas do seu mais recente trabalho, como «Vamos com Tudo», «Festa» ou «Saturno», a par dos seus maiores sucessos.

O Jardim Pescador Olhanense recebe no dia 11 de agosto um espetáculo com a poderosa voz de Sónia Costa a dar vida aos maiores sucessos da rainha do rock, Tina Turner, recentemente falecida.

Atualmente campeã de airplay com o tema «Como Tu», a cantora e compositora Bárbara Bandeira é já uma referência no pop nacional e foi a artista feminina portuguesa mais ouvida em Portugal em 2022; agora, promete encantar o público do Festival do Marisco.

O grupo português de rap Wet Bed Gang, que atua a 13 de agosto é composto por quatro cantores e rappers portugueses, com os nomes de palco Gson, Zara G, Kroa e Zizzy Jr.

Depois do primeiro sucesso, «Não Tens Visto», ganharam reconhecimento na cena hip-hop nacional, e diversas das suas músicas ganharam milhões de visualizações no YouTube e no Spotify.

O último dia do Festival do Marisco traz sons do Brasil. Depois de atuar no Sol da Caparica, o cantor e compositor brasileiro ruma a sul. A voz de «O Sol» promete trazer a Olhão alguns dos seus maiores sucessos, que vão do gospel brasileiro à pop.

O marisco será o principal protagonista por estes dias em Olhão, confecionado da forma mais saborosa, como só os olhanenses sabem. Sapateiras, lagostas, lagostins, santolas, camarões, amêijoas, ostras ou conquilhas, entre outros, prometem deliciar os visitantes.

Além dos produtos do mar, a oferta está bem mais variada este ano, sendo também possível encontrar saladas, sopas (peixe e marisco) hambúrgueres e sandes diversas à venda no recinto.

O restaurante do Real Marina Hotel & Spa volta a marcar presença no Festival do Marisco, assim como as famosas caipirinhas e o sempre divertido Kids Club.

Outra das novidades será a possibilidade de, pela primeira vez, ser possível comprar tudo o que é necessário para jantar no mesmo stand: marisco, bebidas, pão ou manteiga.

As bebidas, para além destes locais, continuam à venda nos espaços Super Bock.

E, em homenagem ao produto rei deste evento, os visitantes serão ainda brindados com uma peça escultórica, uma caneca e um camarão gigantes, criada pelo artista plástico olhanense Igor Nunes Silva. Haverá ainda uma zona da Ticketline onde os visitantes poderão brincar e ganhar muitos prémios.