Festival do LAMA Teatro convida crianças e jovens a fazerem a MOCHILA

MOCHILA é o novo Festival de Teatro para Crianças e Jovens, organizado pela companhia LAMA Teatro, que, de 4 a 14 de novembro, levará 11 espetáculos e atividades a cinco espaços culturais da cidade de Faro, bem como a diversos locais ao ar livre.

Nesta primeira edição que agora tem lugar, o Festival parte do binómio nítido/turvo e propõe às crianças e jovens que encham as suas mochilas com nitidez de movimentos, de palavras, de discernimento, de paixão e de pensamento, assistindo a espetáculos «nitidamente turvos», que incitem o questionamento e o debate.

A primeira edição do MOCHILA arranca no Teatro das Figuras, a 4 de novembro, com o espetáculo «Romeu & Julieta», uma criação Teatro Praga, a partir do clássico de Shakespeare, onde Cláudia Jardim e Diogo Bento guiam os espectadores pela história de um amor maldito, misturando-a com a confeção de um cheesecake, em tempo real.

Também no Teatro das Figuras, será possível assistir a «Parlamento Shakespeare», da companhia Bestiário, a 10 de novembro, um espetáculo onde um parlamento, em convulsão, discute acesamente se será que uma mentira inocente também magoa.

A 6 e 7 de novembro, o Museu Municipal de Faro recebe «A Grande Viagem do Pequeno Mi», espetáculo de Madalena Victorino, em cocriação com Ana Raquel e Beatriz Marques Dias, sobre o poder da imaginação, inspirado no livro de Sandro William Junqueira.

Já no espaço LAMA Black Box serão apresentados, a 5 de novembro, «Escuridão Bonita», da companhia UMCOLETIVO, uma criação de Cátia Terrinca e João P. Nunes, a partir de uma história de Ondjaki; e Romeu e Romeu, peça do LAMA Teatro que encerra o Festival, a 14 de novembro.

Numa criação de João de Brito e Nuno Preto, o espetáculo parte de uma ideia de amor deixada por William Shakespeare, para colocar o público num lugar de provocação.

O Festival contará também com três espetáculos de grupos de teatro juvenil, que integram o ESTOJO – Laboratório Pedagógico do LAMA Teatro, destinado a jovens dos 13 aos 18 anos.

Um projeto que pretende promover o sentido crítico e o pensamento nos jovens, através da utilização de ferramentas teatrais.

Anualmente, e durante um período de 3 a 5 meses, os grupos de teatro juvenil que integram o ESTOJO trabalham na construção de um espetáculo, a partir de uma premissa comum, lançada por João de Brito.

Nesta primeira edição, integram a programação do ESTOJO: Grupo de Leitores, com o espetáculo «Loop»; Panápaná, com a peça «Spin & Shot»; e Teatro Improviso de Intervenção, com «Memórias de Bambaram».

Os três espetáculos serão apresentados no auditório do IPDJ, em Faro.

Para além dos espetáculos, o Festival MOCHILA vai ainda percorrer as ruas de Faro, com a performance «Gang das Mochilas», coordenada por João de Brito, Sara Martins e Marta Gorgulho.

Nos dias 4, 5, 11, 12 e 13 de novembro, este gang, composto por jovens intérpretes, ocupa o centro histórico da cidade, a baixa, a zona ribeirinha e as escolas do município.

Destinado a crianças e jovens dos 3 aos 18 anos, o Festival MOCHILA realiza-se em Faro e pretende ser um espaço onde, anualmente, se promove o pensamento crítico e a reflexão, através de uma programação para a infância e juventude, desenvolvida em estreita relação com o público-alvo e com a comunidade.