Festival Dias da Percussão está de volta a Portimão

Dias da Percussão passam por diversos espaços na cidade, prometendo «música, arte e alegria».

Portimão recebe, entre os dias 9 e 11 de Setembro, a 2ª edição do Festival Dias da Percussão 2022 (DPP’22), evento que faz «uma aposta cuidada na promoção da percussão como linguagem artística universal e musical de união e diálogo».

O Festival reunirá percussionistas de renome nacional e internacional, contando com concertos, desfiles, masterclasses e oficinas durante três dias, numa programação com foco na qualidade e versatilidade.

Esta segunda edição trará a Portimão artistas como Simantra Grupo de Percussão & Luís Figueiredo (Portugal), Vincent Houdijk (vibrafone, Países Baixos), Eixo do Jazz Ensemble (Portugal), Bomboémia (percussão luso-brasileira, Portugal) e os músicos convidados Tiago Manuel Soares (adufe, Portugal), Iago Fernández (bateria, Galiza) e Sérgio Almeida (percussão africana, Portugal).

A proposta deste evento passa pelo diálogo entre os artistas residentes na região algarvia, nomeadamente os alunos do Curso Integrado de Música e do Curso Instrumentista de Jazz do Agrupamento de Escolas da Bemposta e AGP – Algarve Grupo de Percussão Contemporânea, estendendo esta partilha ao público em geral, residentes e visitantes.

Do programa deste ano fazem parte a realização de três concertos com uma programação variada, ligada ao mundo da percussão: música tradicional, jazz e contemporânea.

Destaque para a encomenda musical do DPP’22 ao compositor Luís Figueiredo (responsável pelo arranjo musical «Amar pelos Dois», que Salvador Sobral levou à Eurovisão em 2017), que estreará uma obra para Piano, Adufe e Ensemble de Percussão, com Tiago Manuel Soares e Simantra Grupo de Percussão, assim como a apresentação pública da residência artística do holandês Vincent Houdijk (Academy of Music and Performing Arts, Tilburg, Países Baixos), com um concerto que é resultado da residência artística com o AGP – Algarve Grupo de Percussão Contemporânea.

Para além dos concertos, o DPP’22 promove uma conversa online no pré-evento, que incidirá sob o tema Percussão Contemporânea em Portugal: Criação, Programação, Mediação. A conversa será mediada pela direção artística do festival, tendo a participação dos artistas do festival e programadores convidados, como Tiago Ferreira (FIPA – North Percussion Festival) e Diana Ferreira (FIP – Festival Itinerante de Percussão).

Numa perspectiva pedagógica e de envolvimento direto com a comunidade, o festival traz também uma oferta formativa para público infantojuvenil, com duas masterclasses: Vincent Houdijk («The Inner Ear», vibrafone) e Iago Fernández (Bateria), assim como três oficinas de percussão com os músicos Tiago Manuel Soares (adufe e trancanholas), Simantra Grupo de Percussão (percussão com lixo reciclado) e Sérgio Almeida (percussão africana).

A Sociedade Vencedora Portimonense será o cenário para uma jam session no dia de arranque do festival, num momento que terá um tom mais festivo e descontraído e contará com a colaboração de O Eixo do Jazz Ensemble, do Curso Integrado de Música e do Curso Instrumentista de Jazz do Agrupamento de Escolas da Bemposta.

Serão ainda feitas duas ações de sensibilização em formato de desfile no espaço público com os Bomboémia (Grupo de Percussão da Universidade do Minho), que retornam a Portimão «para encher de cor, som e ritmo as ruas da cidade».

Segundo a organização deste DPP’22, o evento «irá projetar-se em rede na cidade de Portimão e em constante articulação com as potencialidades dos equipamentos públicos», onde se incluem o Grande Auditório e Blackbox do TEMPO – Teatro Municipal de Portimão, o Auditório do Museu de Portimão, o Jardim 1º de Dezembro, a Sociedade Vencedora Portimonense, «e em diálogo com o espaço público», no Centro Histórico de Portimão, Zona Ribeirinha e Centro de Alvor, que serão palcos dos desfiles.

O Dias da Percussão é um projeto de «O Corvo e a Raposa Associação Cultural», cofinanciado pela República Portuguesa/Direção-Geral das Artes e com parceria estratégica do município de Portimão.

Conta também com o apoio institucional da Junta de Freguesia de Portimão e Junta de Freguesia de Alvor. O Jornal Barlavento junta-se à Antena 2, RTP 2 e Rádio Portimão como parceiros media, enquanto o Faina Restaurante será parceiro de gastronomia.

A programação detalhada do DPP’22, poderá ser consultada aqui.