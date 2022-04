Festival de Piano Cidade de Lagoa acontece de 8 a 27 de maio

Programa contempla quatro concertos e outras atividades.

A Associação Cultural Artis XXI realiza o III Festival de Piano Cidade de Lagoa entre os dias 8 e 27 de maio, numa iniciativa que contempla concertos no Auditório Carlos do Carmo, na Igreja da Mexilhoeira da Carregação e na Igreja de Porches.

Os espetáculos têm início sempre às 18h30, exceto o de dia 27, que se inicia mais tarde, às 21h00. Para além dos espetáculos, o III Festival de Piano Cidade de Lagoa irá ainda contar com masterclasses e concertos de piano nos lares da 3ª idade do concelho.

Ao todo serão quatro concertos durante o mês de maio, num Festival que se assume como um evento de referência no panorama nacional. É promovido pela Artis XXI, com direção artística a cargo do pianista Jeferson Mello.

O programa do Festival de Piano Cidade de Lagoa propõe diversos formatos e linguagens musicais assegurados por pianistas com percursos relevantes no panorama nacional e internacional, ao mesmo tempo que cria um espaço de diálogo para músicos residentes no território de Lagoa, tendo sempre o piano como o grande protagonista.

De âmbito pedagógico, está previsto um concerto assegurado por jovens músicos de Lagoa, estudantes do Conservatório de Artes, de forma a valorizar o trabalho artístico desenvolvido pelas novas gerações. A Artis XXI, «na sua premissa de permitir a fruição universal das artes», irá promover concertos de piano nos lares da 3ª idade no município de Lagoa, em momentos a cargo da pianista Shaina Nazareth, que irá partilhar obras dos grandes mestres do piano.

Nesta 3ª edição, será mantida «a descentralização dos concertos no município de Lagoa», garante a organização, que destaca a presença do pianista Artur Pizarro, com um reconhecido percurso internacional, para um concerto a 8 de maio, no Auditório Carlos do Carmo. O artista irá também orientar uma masterclasse para alunos de piano de nível avançado.

Mantendo a vontade de divulgação de linguagens musicais distintas, o pianista de jazz Alexandre Dahmen irá apresentar no dia 15 de maio, na Igreja da Mexilhoeira da Carregação, numa combinação de obras musicais do cancioneiro norte-americano e obras de sua autoria, onde estará presente uma diversidade musical com linguagem jazzística.

Num concerto dedicado ao repertório de música de câmara, a ter lugar no dia 22 de maio, na Igreja de Porches, a pianista Cristiana Silva e a violoncelista Sunita Mamtani apresentam um recital dedicado a esta formação de obras de L. V. Beethoven e também a grande sonata para piano e violoncelo de S. Rachmaninoff.

O concerto final do Festival decorre no dia 24 de maio, no Auditório Carlos do Carmo, estando a cargo dos pianistas Jeferson Mello, João Luís Rosa e os percussionistas João Paias e Tiago Pires, membros do Ensemble Artis XXI, que irão interpretar a Sonata para dois pianos e Percussão de Béla Bartók, um dos pilares da música do séc. XX, além da estreia mundial de uma obra da compositora portuguesa Teresa Gentil, especialmente encomendada para o III Festival de Piano Cidade de Lagoa.

Os ingressos custam oito euros (20 por cento de desconto com passaporte cultural, cartão Lagoa Social ou Passaporte Rota do Petisco 2021, disponível nas bilheteiras do município de Lagoa) e já se encontram à venda online, para o concerto inaugural de Artur Pizarro e para o último concerto do Festival, do Ensemble Artis XXI. Podem ainda ser adquiridos nas bilheteiras da FNAC, Worten, Auditório Carlos do Carmo, Centro Cultural Convento de S. José e Balcão Único da Câmara Municipal de Lagoa.