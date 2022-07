Festival de Música Sacra está de regresso a Lagoa

Certame traz concertos a três pontos distintos do concelho.

O Festival de Música Sacra de Lagoa está de volta para a sua 2ª edição, neste mês de julho, com a realização de concertos nos dias 9, 23 e 30, sempre às 18h00.

No dia 9 de julho, a Igreja do Parchal recebe o espetáculo «A Guitarra Devota», com Fernando Ponte e Rui Mourinho.

Já a 23 de julho, o Festival passa pela Ermida de Santo António, na Mexilhoeira da Carregação, com Cantigas de Santa Maria, por Eduardo Ramos.

O programa fecha a 30 de julho com a atuação «Do Barroco ao Romantismo», na Igreja da Misericórdia de Lagoa, com o Trio Setula formado por Romeu Madeira (violino), Elisabete Martins (viola de arco) e Bárbara Santos (violoncelo).

Este evento é organizado pela associação cultural Ideias do Levante, em parceria com o município de Lagoa, com o intuito de promover o património artístico religioso do concelho, descentralizar os locais de concerto pelo concelho e dar a conhecer espaços religiosos, artistas, instrumentos e obras de compositores portugueses e estrangeiros.

Segundo Roberto Estorninho, presidente da direção da Ideias do Levante, «esta segunda edição irá reunir vários projetos em torno da música sacra, promovendo um intercâmbio entre instituições, artistas e público, o que permitirá oferecer uma interessante dinâmica e irá, com certeza, valorizar e dar a conhecer gentes, espaços e locais».

A entrada nos concertos deste festival é gratuita, mediante reserva de lugar online, aqui.