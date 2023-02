Festival de Música Al-Mutamid apresenta Monia Abdelali em Silves

O Festival de Música Al-Mutamid vai trazer a Silves a cantora Monia Abdelali, que revisita diversos estilos árabes, como Maluf, Tarab e Oriental Moderno.

A música árabe está de regresso ao Teatro Mascarenhas Gregório, em Silves, para a 23ª edição do Festival de Música Al-Mutamid, marcado para dia 11 de março, às 21h30, com a apresentação de Monia Abdelali.

Portadora de uma extensa tradição de interconexão cultural do mundo árabe, Monia Abdelali sobe ao palco com Amine Tailassane (no alaúde árabe e voz) e Jaouad El Jadli (nas percussões e voz), revisitando diversos estilos árabes como Maluf, Tarab e Oriental Moderno, entre outros.

Este espetáculo promovido pela Câmara Municipal de Silves, já se encontra com os bilhetes à venda, com o custo de 10 euros, na plataforma BOL e nos locais habituais (Fnac, Worten, El Corte Inglés, CTT Correios, Pousadas da Juventude e Quiosques Serveasy).

De salientar que o Festival de Música Al-Mutadid apresenta-se como um evento pioneiro e de caraterísticas únicas, quer em Portugal quer na Península Ibérica, na divulgação das músicas e danças de raiz provenientes do Médio Oriente, Magrebe e Mediterrâneo Oriental.

Além disso, é, simultaneamente, uma homenagem ao rei poeta Al-Mutamid (filho e sucessor do rei de Sevilha Al-Mutadid), nomeado governador de Silves com apenas 12 anos e figura incontornável dos tempos de Al-Andalus.

Informações adicionais podem ser requeridas ao sector de Cultura da autarquia, através de e-mail (cultura@cm-silves.pt) ou telefone (282 440 856).

Biografia da artista

Monia Abdelali nasceu no sul da Tunísia (Kettana, Gabes), onde os cantos tradicionais formam parte da sua infância e adolescência.

O instrumento de percussão (darbouka) marca o ritmo do seu sangue, os coros e melodias baseados em modos tunesinos e do mundo oriental fazem de Monia Abdelali a portadora de uma extensa tradição de interconexão cultural do mundo árabe.

Desde muito jovem, começou por percorrer a geografia tunesina com diferentes grupos musicais locais, o que lhe aportou uma perspetiva mais ampla como cantora, além de se ter graduado em Filologia Francesa.

Uma vez terminada a licenciatura, ingressou na Escola Superior de Artes em Gabes, onde desenvolveu e aprofundou estudos nos cantos Maluf, Tarab e Oriental moderno, entre outros estilos árabes.

Desde então, surgiram diferentes contratos para atuações na Líbia e no Egito, que acabaram por disparar a popularidade da artista no seu país de origem, culminando em 2020 com uma atuação no mais importante festival de música do país, o Festival de Cartaghe.