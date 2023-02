Festival de Caminhadas de Ameixial (WFA) vai celebrar 10 anos em abril

O Festival de Caminhadas de Ameixial (WFA) vai celebrar 10 anos repleto de novidades, entre os dias 28 e 30 de abril.

O primeiro evento do género em Portugal teve em 2013 a sua estreia e o sucesso foi tal que desde então nunca mais parou (exceto nos anos da pandemia).

O objetivo «foi e continua a ser, o de promover o interior algarvio, seus valores naturais e culturais, numa abordagem de responsabilidade e sustentabilidade, e provar que esta região não está esquecida e nem resignada ao abandono», explica a QRER – Cooperativa para o Desenvolvimento dos Territórios de Baixa Densidade.

«Os valores do património material e imaterial, a biodiversidade, a atividade humana e sua relação ancestral com a paisagem, são elementos enraizados na missão deste festival que desde o início procura ajudar a divulgar e a salvaguardar. As caminhadas são, neste caso, o motivo e o argumento para essa estratégia, e são muitas as que têm sido realizadas ao longos destes anos e aquelas que vão ocorrer em 2023», explica a organização.

Este ano o WFA traz novidades. A primeira prende-se com a celebração de parceria com a Domo Camp Portugal, empresa especializada em Glamping, que irá disponibilizar tendas com glamour e muito conforto durante os dias do festival.

Esta importante parceria pretende responder à falta de alojamento na aldeia para quem ali quiser pernoitar.

Outra novidade em 2023 vai ser a aposta internacional do festival. A página web está totalmente traduzida em inglês e parcerias com operadores internacionais foram celebrados para atrair caminhantes de fora, estando já confirmados alguns grupos do Luxemburgo e dos Países Baixos.

O palheiro ancestral de Corte D’Ouro, elemento distintivo do património cultural desta região, vai novamente ser alvo de acção voluntária de restauro e tal como em 2018 «pretende-se ajudar o senhor Manuel, dono do palheiro, a recuperar o telhado feito em palha de centeio».

Haverá «ainda nossos workshops e palestras de projectos que acontecem na região, com destaque para a nova aplicação da Via Algarviana, ou a parceria da In Loco com a WWF em torno de Green Jobs».

O Geoparque Algarvensis irá promover atividades para famílias e o Projecto Estela continuará a divulgar a misteriosa escrita do Sudoeste, «elemento singular deste território que desde inicio este festival adoptou como sua marca identitária».

A animação nocturna acontece nas duas noites do Festival, haverá «caminhadas novas e diferentes, e o envolvimento da comunidade estará, como sempre, assegurada, com bons momentos de convívio, gastronomia e nalguns passeios temáticos guiados por ameixalenses».

O programa está em fase final de elaboração e aguarda ainda outras novidades que a devido tempo serão reveladas.

Para já, a organização deixa o convite a todos para participarem e inscreverem-se a partir do dia 28 de fevereiro, no 10º aniversário de um Festival de Caminhadas só tem sido possível pelas parcerias institucionais e de voluntários individuais e coletivos a quem a organização agradece essa disponibilidade e confiança.

O Walking Festival Ameixial é uma iniciativa da Cooperativa para o Desenvolvimento dos Territórios de Baixa Densidade (QRER), organizado pela Proactivetur e o Projecto ESTELA e tem o apoio da Câmara Municipal de Loulé, da Região de Turismo do Algarve, da Junta de Freguesia de Ameixial e do Grupo Desportivo Ameixalense.

Em 2023 o Festival de Caminhadas de Ameixial conta ainda com parceria com o ICNF, APA, Decathlon, Museu Municipal de Loulé e insere-se novamente na dinâmica territorial do aspirante Geoparque Algarvensis.