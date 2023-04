Festival da Sardinha de Portimão finalista a evento do ano da AHRESP

Festival da Sardinha de Portimão é candidato finalista na categoria de Evento do Ano dos Prémios AHRESP 2023.

Depois de em 2022 o Festival da Sardinha ter sido eleito o melhor evento gastronómico de verão na Europa pelo conhecido site de viagens Big 7 Travel, este ano é candidato finalista na categoria de Evento do Ano dos Prémios da Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP) 2023.

O evento que vai na 7.ª edição e distingue anualmente os Melhores do Ano nos sectores da Restauração, Alojamento e Promoção Turística em Portugal, elegeu a edição de 2022 do Festival da Sardinha de Portimão como candidata finalista a categoria de Evento do Ano.

A votação para a eleição nesta categoria, entre outras, decorre até 7 de maio, devendo os interessados aceder ao site da AHRESP dedicado ao concurso, onde podem ser encontradas as categorias e todos os candidatos, entre projetos, eventos, serviços, estabelecimentos, entidades formadoras, revelações gastronómicas, destinos turísticos, produtos, profissionais, talentos, etc.

O apuramento do vencedor em cada categoria é feito com base numa média ponderada de 50 por cento da votação online, enquanto os restantes 50 por cento serão definidos pela votação da comissão de honra, composta por figuras de renome, na esmagadora maioria associadas ao Turismo e à Comunicação Social.

Os números referentes às seis anteriores edições atestam a importância desta iniciativa da AHRESP para o setor, tendo sido contemplados até ao momento 40 prémios, 20 homenageados e mais de 900 concorrentes, distribuídos por 16 categorias, com uma participação superior aos 27 mil votantes.

Verdadeira marca do verão algarvio, a 26.ª edição do Festival da Sardinha encheu de animação a zona ribeirinha de Portimão entre 3 e 7 de agosto passado, batendo todos os máximos de afluência com 110 mil entradas, a uma média diária superior às 20 mil visitas.

Durante os cinco dias do certame gastronómico, e apenas dentro do recinto, foram consumidas três toneladas de sardinha.

Mais uma vez com entrada livre, a edição deste ano decorrerá de 1 a 6 de agosto e já se encontra em preparação, merecendo destaque a recriação histórica da descarga da sardinha, a inaugurar o certame, assim como o cartaz musical do palco principal: Carlão (dia 1), Aurea (dia 2), André Sardet (dia 3), Virgul (dia 4), Cuca Roseta (dia 5) e Tony Carreira (dia 6).