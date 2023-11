Festival Contrapeso leva a Loulé sete espetáculos de música e teatro

O Festival Contrapeso regressa a Loulé, de 30 de novembro a 03 de dezembro, com sete espetáculos de música e teatro.

O Festival Contrapeso regressa a Loulé de 30 de novembro a 03 de dezembro, para a terceira edição, com sete espetáculos de música e teatro e iniciativas com diversas temáticas, anunciou hoje a organização, a cargo da Mákina de Cena.

O programa da edição deste ano, que tem como tema «Gerações», inclui oficinas e masterclasses, abrangendo diferentes públicos e temáticas, «desde a emigração à eutanásia ou à ciganofobia, passando pelo revisitar de nomes do jazz mundial à criação de música original a partir da poesia», indicou a estrutura em comunicado.

Os sete espetáculos e duas formações, que reúnem «artistas portugueses consagrados e emergentes», vão decorrer durante quatro dias em seis espaços do concelho de Loulé.

O festival arranca no dia 30 de novembro, às 21h00, com a estreia nacional de «Selvagem», um espetáculo de música e poesia de Carolina Santos e Marco Martins, com a participação dos músicos João Paulo Esteves da Silva e Alexandre Frazão, no Cineteatro Louletano.

No dia 01 de dezembro, no mesmo espaço, a Companhia Nariguda apresenta, às 18h00, «Adiante», espetáculo protagonizado por palhaças que conduzem o espetador numa viagem pelas narrativas do sonho e da poética que definem a simbologia da escada.

No mesmo dia à noite, João Barradas, «um dos mais conceituados e amplamente reconhecidos acordeonistas europeus da atualidade», apresenta um concerto a solo de acordeão jazz, no Solar da Música Nova, realçam os organizadores.

No dia seguinte, às 18h00, o grupo de teatro Oficina de Ideias das Terras do Oeste (OITO) apresenta a peça «O Infinito Estrangeiro», na Casa da Mákina, seguindo-se às 21h00, no Solar da Música Nova, um concerto com o contrabaixista Nelson Cascais, num tributo a Charles Mingus.

No quarto e último dia do Contrapeso, Ana Catarina Santos e Sílvio Vieira apresentam na Casa da Mákina, às 11h00, «Dentro3», uma performance para a infância que, segundo a organização, «pretende refletir sobre o gesto artístico que é ao mesmo tempo tradutor e criador das coisas indizíveis».

Organizado pela estrutura artística Mákina de Cena, o festival termina com o espetáculo «Homo Sacer», a nova criação da companhia Bestiário, onde a atriz e ativista Maria Gil, se junta a Teresa Vaz «para uma reflexão sobre o anticiganismo, com tanto de antropológico quanto político».

Além dos espetáculos, o programa do Contrapeso inclui de 25 a 29 de novembro, o Workshop Clown e Comicidades, orientado por Eva Ribeiro, e uma «Masterclass Jazz» com a participação de Zé Eduardo, no dia 02 de dezembro.

Sobre o Festival Contrapeso

O Festival Contrapeso é uma iniciativa da Mákina de Cena, que teve a sua primeira edição em 2021, com um programa dedicado a solos nacionais de teatro e música, por onde passaram a Companhia João Garcia Miguel, Mário Delgado, Carlos Barretto, entre outros; e se internacionalizou em 2022, sob o mote From Paris with Love, com participações de luxo como a Cia. Plexus Polaire, The Latebloomers, ou Antoine Karacostas Quartet. De carácter anual, este festival nasceu pela vontade de equilibrar, de forma pertinente, a lógica programática municipal e regional, tradicionalmente sazonal (época balnear).

No fim do Outono, já saudando o Inverno, queremos contribuir para que Loulé seja igualmente atractivo, com uma oferta artística e cultural independente e diferenciadora, potenciando o desenvolvimento e fixação de diferentes públicos. Durante quatro dias, no início de Dezembro, propomos uma programação mista de teatro e jazz, pilares do trabalho desenvolvido pela Mákina de Cena, sujeita a diferentes temas em cada edição, com artistas emergentes e, também, consagrados nas suas disciplinas.

Sobre a Mákina de Cena

Fundada em 2018 por Carolina Santos e Marco Martins, a Mákina de Cena assume-se como uma estrutura artística multidisciplinar, com especial incidência na criação e formação nas áreas do Teatro e da Música (Jazz). Desenvolve a sua actividade e programa, desde 2019, a Casa da Mákina – espaço cultural sediado no centro de Loulé, realizando eventos para toda a comunidade, como o Clube de Leitura Teatral, o MdC Jazz Club, as Oficinas da Mákina e o Festival Contrapeso. A Mákina de Cena é uma estrutura financiada pela República Portuguesa – Cultura / Direção- Geral das Artes, município de Loulé.