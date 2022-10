Festival Contos de Liberdade regressa após dois anos de interregno

O Festival de narração oral Contos de Liberdade está de volta entre os dias 19 a 21 de outubro, em Tavira, Faro e São Brás de Alportel.

O Festival de narração oral Contos de Liberdade está de volta. Entre os dias 19 e 21 de outubro, os Contos de Liberdade irão passar por Tavira, Faro e São Brás de Alportel, levando narradores, músicos e histórias para todas as idades a escolas, bares e bibliotecas.

Esta é a 21ª edição do evento, o qual ao longo de todas as suas edições tem criado momentos de partilha, escuta e reflexão através de histórias e artistas do mundo inteiro.

Este ano não é excepção, contando com a participação de narradores nacionais e internacionais. Esta edição do Festival Contos de Liberdade foi pensada e programada para aproximar o público escolar da narração oral.

No dia 19 de outubro, os Contos de Liberdade arrancam o seu périplo pelas escolas, tendo lugar sessões de contos para alunos das escolas do concelho de Tavira.

No dia 20 de outubro, após uma passagem pelo agrupamento de escolas Pinheiro e Rosa durante a parte da manhã, onde o narrador Luís Correia Carmelo irá realizar sessões de contos e Fernando Guerreiro fará uma apresentação do espetáculo de poesia GUME, pelas 21h00, terá lugar no bar Maktostas, no coração da cidade de Faro, a apresentação do livro «Bendito e louvado», conto contado, uma coletânea de contos da tradição oral portuguesa organizados por Benita Prieto e ilustrados por Sofia Paulino.

Este livro conta com a participação de 14 contadores de histórias portugueses que foram convidados a passar para o papel alguns dos contos tradicionais que fazem parte do seu repertório.

Na apresentação da obra estarão presentes Benita Prieto, coordenadora da edição, Paulo Correia, especialista em narração oral e autor do prefácio, bem como Fernando Guerreiro e Luís Correia Carmelo, ambos autores de duas das histórias.

O festival encerra no dia 21 de outubro, com a visita de contadores de histórias a escolas do Agrupamento de Escolas José Belchior Viegas, em São Brás de Alportel.

Às 21h30, na Biblioteca Municipal Dr. Manuel Francisco do Estanco Louro, terá lugar uma sessão de contos a cargo de Benita Prieto e Fernando Guerreiro.

Segundo Fernando Guerreiro, presidente da ARCA, «é com grande alegria que estamos novamente a levantar o Festival Contos de Liberdade. Estes dois últimos anos foram de distanciamento e, por isso mesmo, queremos trazer muitas histórias e formas de contar para que nos voltemos a aproximar».

O Festival Contos de Liberdade conta com o apoio da Direção Regional da Cultura do Algarve no âmbito do Programa de Apoio à Ação Cultura 2022, um apoio financeiro concedido aos agentes culturais do Algarve, o qual pretende corrigir as assimetrias no acesso à fruição cultural.

O Festival Contos de Liberdade é organizado pela ARCA – Associação Regional e Cultural do Algarve, em parceria com a Associação Rock da Baixamar.