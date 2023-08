Festas populares nas freguesias animam agosto em Albufeira

As festas populares são o grande destaque das noites quentes do mês de agosto em todas as freguesias de Albufeira.

Estão a ser organizados serões animados a pensar nos produtos locais, no artesanato e na boa comida que têm para oferecer aos seus visitantes.

A não perder, na freguesia da Guia, de 3 a 6 de agosto, a 34.ª Festa do Frango da Guia; de 10 a 12 de agosto, na freguesia de Albufeira e Olhos de Água, a 24.ª Festa da Sardinha e no dia 12 de agosto a Noite Branca, na aldeia de Paderne. Ainda durante o mês de agosto, nos dias 26 e 27, acontece a celebração religiosa em honra de Nossa Senhora da Guia e S. Luís, na Guia. Todos os eventos são de entrada livre.

É já a partir de amanhã, quinta-feira, dia 3 de agosto, que a freguesia da Guia acolhe a 34.ª Festa do Frango da Guia. Durante quatro noites, o famoso frango da Guia é o centro das atenções, trazendo à localidade centenas de apreciadores desta iguaria.

A festa decorre de 3 a 6 de agosto, no Polidesportivo do Guia Futebol Clube, a partir das 19h00, e conta com a típica mostra de artesanato e, ainda, um reportório musical bem animado, com a atuação de diversos artistas.

A não perder, dia 3, Rosinha, Emanuel e Tânia; dia 4, Miguel Bravo, participante do Got Talent Portugal e RS&L; dia 5, ST – SOM TIME, o Rancho Folclórico do Algoz e Julieta; e a encerrar o programa dia 6, a banda TRIUDOS (Covers Band) e Nelson Santos.

Já na freguesia de Albufeira e Olhos de Água, durante os dias 10, 11 e 12, a partir das 21h00, celebra-se a 24.ª edição da célebre Festa da Sardinha.

O largo junto à praia de Olhos de Água traz, como já é habitual, as melhores sardinhas da costa e milhares de apreciadores de peixe, na companhia de artistas locais que prometem garantir a animação e o bom bailarico como manda a tradição.

Há a atuação do Duo 64 no dia 10; dia 11 o entretenimento está a cargo do cantor Valter Cabrita e o do Grupo José Praia e Aqua Viva, e a encerrar as festividades, no dia 12, há a atuação de Nuno Balbino e do Rancho Folclórico dos Olhos de Água.

Em paralelo, no dia 12 de agosto, a aldeia de Paderne acolhe, também, a Noite Branca. Vestida de branco, a povoação, classificada como Aldeia de Portugal, recebe os visitantes de braços abertos, oferecendo uma noite de risos e abraços, onde não falta o melhor do artesanato criado na aldeia.

Trata-se de um evento que identifica Paderne como Aldeia Encantada por expressar a paz e a cordialidade entre todos os seus habitantes.

Celebram-se, assim, as noites de verão, o encanto da ruralidade e a paz humana traduzidas nas roupas brancas e na decoração das ruas com a cor da lua.

A festa começa às 19h00, numa organização da Junta de Freguesia com o apoio da Câmara Municipal de Albufeira, associações e comércio local.