Festas em Honra da Nossa Senhora da Luz encheram Lagoa

As comemorações em Honra da Nossa Senhora da Luz, padroeira de Lagoa, regressaram após dois anos de interregno, e foram um «sucesso».

Uma das festas religiosas mais tradicionais do Algarve, as comemorações em Honra da Nossa Senhora da Luz, regressaram a Lagoa, entre os dias 7 e 8 de setembro, enchendo por completo a igreja matriz e as ruas da cidade.

Depois de dois anos de interregno devido à pandemia, as comemorações em Honra da Nossa Senhora da Luz iniciaram com a Eucaristia Vespertina, a abrir o certame às 09h000, a Eucaristia Solene, seguida da habitual procissão com a imagem padroeira, que contou com a participação da Banda Filarmónica de Silves e da Fanfarra do Agrupamento 511 de Lagoa.

A Eucaristia Solene foi presidida pelo cardeal Jean-Claude Hollerich, arcebispo do Luxemburgo, presidente da Comissão das Conferências Episcopais da União Europeia (COMECE) e relator geral do Sínodo dos bispos, que possui habitação no concelho, tendo, dessa forma, forte ligação a Lagoa.

A noite terminou em festa no largo do Auditório Municipal Carlos do Carmo, com a atuação da banda GNR, que subiu ao palco perto das 22h30, tendo finalizado com fogo de artifício.

Paralelamente ao programa religioso, decorreu o programa cultural, integrado nas comemorações em honra da padroeira de Lagoa, e ao feriado municipal, que também se iniciou na quarta-feira, dia 7 de setembro, com a inauguração da exposição do Centenário do Farol de Alfanzina 1920-2020, «Um século a alumiar a costa», terminando no sábado, dia 10, com a cerimónia de entrega do Prémio Literário Santos Stockler 2020/21 e o concerto de abertura do 9º Festival Internacional de Guitarra de Lagoa, com o grupo Fernando Barroso Band.

Luís Encarnação, presidente da Câmara Municipal de Lagoa, afirmou que o evento se tratou de um sucesso. «Em nome do município, agradeço à paróquia de Lagoa e as todos os envolvidos nas Festas em Honra da Nossa Senhora da Luz pelo sucesso que foram e pela forma como decorreram, nunca esquecendo os funcionários do município. Como é bom estarmos de volta. A todos, um obrigado».