Festas do Pescador de Albufeira voltaram a receber milhares de visitantes, nesta que é a sua 23ª edição, após dois anos de interregno.

O melhor da mesa tradicional esteve em destaque durante três dias, de 2 a 4 de setembro, na 23ª edição da Festa do Pescador.

Choquinhos com tinta, chouriço assado, carapaus alimados, feijoada de búzios, mariscos, diversos petiscos e os melhores doces da região fizeram a delícia dos visitantes, que têm nesta festa uma verdadeira montra da gastronomia algarvia, confecionada por 19 associações locais.

José Carlos Rolo, presidente da Câmara Municipal de Albufeira, que no primeiro dia da festa, juntamente com elementos do executivo camarário, Assembleia Municipal e da Junta de Freguesia de Albufeira e Olhos de Água, visitaram todas as tasquinhas para cumprimentar os responsáveis das dezanove associações participantes, referiu que este é o 23.º ano que a autarquia organiza as Festas do Pescador, «uma iniciativa que traduz a grande preocupação em recuperar as nossas raízes, manter vivas as tradições e homenagear os pescadores da terra e as suas famílias».

José Carlos Rolo sublinhou que «o evento é uma excelente oportunidade para reunir a comunidade albufeirense e mostrar a quem nos visita um pouco mais sobre a história do concelho e a sua excelente gastronomia, eximiamente confecionada pelas nossas associações locais, a que juntamos sempre um excelente programa de animação».

No dia 3 de setembro, a abrir o palco esteve a banda albufeirense Duo 64, com música de baile.

Seguiu-se a atuação dos Diapasão, um dos grupos musicais mais acarinhados pelos portugueses. Constituído por 6 elementos: António Marante, Manuel Bessa, Francisco Marques, António Filipe, Armando Mendes e Jorge Marante, a banda conta com vários anos de carreira e um reportório repleto de sucessos, como «Bela Portuguesa», «Dá cá, Dá cá, Dá cá» e «Eu vou amá-la», entre outros êxitos.

A etnografia e a cultura popular marcaram o segundo dia do certame, com a realização do Festival de Folclore de Albufeira.

Além da presença do Rancho Folclórico do Município, desfilaram, ainda, pelo palco os Amigos do Rancho Folclórico da Freguesia do Biscainho, Coruche, e o Rancho Folclórico da Casa do Povo de Vila Nova de Milfontes, Município de Odemira.

O mediático cantor Toy, atuou no último dia, 4 de setembro, precedido por Carlos Coelho, cantor e compositor de música tradicional portuguesa.