Ferreiras prepara Festas da Freguesia com dois dias de música

As celebrações do 26.º aniversário da Freguesia de Ferreiras, concelho de Albufeira, terão lugar nos dias 15 e 16 de julho.

O evento volta a animar o Largo da Nora, com duas noites imperdíveis. Com entrada livre, a animação começa pelas 19h00.

Este ano, há várias novidades. Desde logo o passeio organizado pelo Clube de BTT «Amigos de Albufeira» com partida e chegada no Largo da Nora.

Há também Fogo de Artifício para encerrar as comemorações com um bonito espetáculo.

A dança volta a estar presente com os talentos locais do Futebol Clube Ferreiras.

No recinto, haverá tasquinhas, doçaria regional, artesanato, bolo de aniversário e muita animação.

Quanto à música, a proposta é variada com Domingos Caetano da banda Íris, Nuno Balbino, Mónica Sintra e Duo Musical Ana & Edgar.

Situada no centro do concelho de Albufeira, a freguesia de Ferreiras foi criada em 1997 com lugares desanexados das freguesias de Albufeira, Guia e Paderne. Com uma população de mais de 7250 habitantes, segundo os censos de 2021, é uma das freguesias que mais tem crescido em termos populacionais no concelho.

A estação de comboio de Ferreiras e a Igreja de São José são alguns dos elementos patrimoniais que se confundem com a freguesia.

A organização é da Junta de Freguesia de Ferreiras, com o apoio da Câmara Municipal de Albufeira, Comércio Local de Ferreiras e Associações de Ferreiras.

Programa

15 de julho

Domingo Caetano – Tributo ao Rock Português

Nuno Balbino

Danças de Salão do FC Ferreiras

Ferreiras BTT – Passeio Gratuito do Clube BTT «Amigos de Albufeira»

16 julho

Mónica Sintra

Duo Musica Ana & Edgar

Danças Orientais do FC Ferreiras

Bolo de Aniversário

Fogo de Artifício