Ferragudo comemorou ontem, dia 1 de novembro, o 24º aniversário de elevação a vila, com duas novas iniciativas.

O habitual hastear das bandeiras, contou com a presença de dois agrupamento de escuteiros, o 413 de Ferragudo e o 511 de Lagoa, abrilhantado pela fanfarra deste último, tendo contado com a presença do presidente da Assembleia Municipal, Águas da Cruz, da vice-presidente Anabela Simão e vereadora da Cultura Ana Martins da Câmara Municipal de Lagoa, bem como das presidente da Assembleia de Freguesia de Ferragudo Sónia Silva, secretaria da Junta de Freguesia de Ferragudo Telma Brazona e da chefe de Agrupamento do 413 – Agrupamento Marítimo Aida Quintão.

Enquanto o bolo comemorativo fazia as delicias de todos o presidente da Junta de Freguesia de Ferragudo, Luís Alberto, apresentou as duas iniciativas que nesse dia houveram saído nas redes sociais da autarquia: o concurso de fotos amadoras «Era uma vez… a minha Feira» que visa recolher memórias fotográficas da Feira de outubro que durou até aos anos 80 do século passado, bem como da auscultação publica, a fim de apoiar decisão do executivo, para o local da realização do 16.º banho de mar, a 1 de janeiro de 2024.

As cerimónias encerraram com a homenagem, no cemitério da Vila, aos antigos combatentes falecidos em combate e aí sepultados, em cerimónia promovida pelo núcleo de Lagoa –Portimão da Liga dos Combatentes, tendo estado presente o presidente da Câmara Municipal de Lagoa, Luís Encarnação.

«Era uma vez, a minha feira»

A Feira de Ferragudo que decorria na segunda quinzena do mês de outubro, não chegou ao séc. XXI, tendo-se perdido na memória algures nos anos 1980.

As gerações que ainda dela se lembram, contam que, na feira existia um enorme número de divertimentos, vendedores dos mais diversos produtos, bem como muita chuva e algumas inundações.

Hoje saudosos dos carrinhos de choque, do circo ou das barraquinhas de tiros, que de momento são difíceis de reproduzir, face às outras feiras regionais que engradeceram e a afirmaram o seu lugar, importa lembrar não só as memórias mais recentes, mas assinalar a data de uma das maiores feiras do Algarve, de Gado e de artigos tradicionais do inicio do século XX.

A Feira que em 1915 aparece espelhada em fotos da época com uma pujança de visitantes, artesãos, carroças, produtos para a casa, comidas e bebidas e muito gado e que chegou nos anos 40, a possuir prémios avultados para os feirantes que primeiro chegassem à mesma, bem como jornal sonoro e quermesse, é apenas uma memória longínqua e imaterial.

Ciente de que o legado da Feira constitui herança imaterial de Ferragudo e do concelho, decidiu a junta voltar a assinalar a data, desta vez através de um concurso de fotografia popular, onde cada um pode concorrer com cópia das lembranças fotográficas da «sua feira».

O conjunto de fotos será apresentado no site da Junta de Freguesia, a par de uma exposição simultânea na Casa do Real do Compromisso, no primeiro trimestre de 2024, onde na sua inauguração serão atribuídos os prémios aos vencedores.

Banho de ano novo 2024

Face ao elevado número de participantes no banho de mar de 2023 e atendendo à necessidade de maior segurança e de maiores condições logísticas, a Junta de Freguesia decidiu consultar todos os cidadãos , quanto ao local do próximo banho de mar a realizar no dia 1 de janeiro de 2024.

Manter a sua realização na Praia do Pintadinho; Deslocalizar para a Praia Grande; Deslocalizar para a Praia do Molhe; Deslocalizar para a Praia dos Caneiros;

Este inquérito estará disponível entre 1 de novembro e 3 de dezembro, sendo os seus resultados apreciados em reunião de 4 de dezembro e constituirão elemento determinante na decisão do executivo.