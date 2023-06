FELIZONDA, festival cultural ucraniano-português começa hoje

FELIZONDA, festival cultural ucraniano-português, tem início hoje em Lagos com uma programação diversificada.

Promovido pela Associação ORANTA, com o apoio do município de Lagos, o festival estende a sua jornada até ao dia 2 de julho, na Praça do Infante e no Jardim da constituição.

O projeto visa homenagear a comunidade ucraniana em Portugal e a cultura da Ucrânia, reforçando os laços entre os dois países, pretendendo também angariar donativos para apoiar o centro de reabilitação para veteranos da guerra russo-ucraniana. Este evento estará repleto de atividades, nomeadamente, workshops, concertos dos mais variados estilos musicais de artistas locais e internacionais, a recriação de uma vila típica da Ucrânia, comes e bebes, área infantil e uma feira de artesanato.

Hoje o festival inaugura às 19 horas, com a presença do presidente da Câmara Municipal de Lagos, Hugo Pereira, assim como uma representação diplomática ucraniana, estando igualmente prevista a intervenção de um representante do governo ucraniano através de teleconferência.

A animação musical deste dia estará a cargo dos artistas Brisas do Sul (banda portuguesa), NAONI ORCESTRA – Orquestra Académica Nacional de Instrumentos Folclóricos da Ucrânia, Pau de Cabinda (banda portuguesa) e, em modo de conclusão do primeiro dia, será apresentado um DJ.

Nos seguintes dias, será possível desfrutar de uma agenda mais composta a partir das 13 horas de cada dia. O dia 30 de junho será marcado pela abertura da uma vila típica da Ucrânia, com oficinas de tecelagem Motanka, de tecelagem de rede e de frutas.

Em adição, terá lugar uma excursão histórica pela cidade e uma apresentação literária com Tamara Krasnokutska (poesia). Relativamente aos concertos desse dia, estarão presentes Al-Gharband (banda portuguesa), Laura Marti (cantora de referência ucraniana), Poor Man’s Band (banda inglesa) e, por fim, um DJ.

Referente ao dia 1 de julho, destaca-se a oficina de decoração com flores, a leitura de contos ucranianos, uma apresentação de trançado de cabelo para crianças e o desfile com trajes típicos da Ucrânia. Os artistas do dia serão Oleg Skrypka & Naoni (projeto musical conjunto) e o DJ TobyONE.

No último dia, 2 de julho, está previsto um passeio voluntário matinal, e pela parte da tarde, um compilar de atividades dos dias anteriores.

A animação musical da noite será marcada por Charles France (cantor francês), um momento de Fado, Cornelius Boulevadier (com uma surpresa musical) e Laura Marti, que cantará o hino da Ucrânia, seguido por um minuto de silêncio em memória das vítimas da guerra. Rafa & Banda e o DJ Justt fecharão a noite.

Nos três primeiros dias, também serão realizados leilões e lotarias para a angariação de donativos para a causa.

Todas as informações e programa detalhado sobre o evento disponíveis no site oficial do festival.