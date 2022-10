Feira WOMEX 22 contou com a presença de artistas algarvios

A ALG Eventos leva vários artistas algarvios à edição deste ano da Womex, a maior feira musical de World Music.

A ALG Eventos marca presença na edição deste ano da Womex e leva consigo alguns dos artistas algarvios mais profícuos da atualidade. João Frade, os Plasticine e as Moçoilas fazem parte do catálogo desta agência que representa alguns dos grandes nomes da World Music, em Portugal

Lisboa recebe pela primeira vez, de 19 a 23 de outubro, aquela que é considerada pelos promotores, a maior feira mundial de World Music.

Após a edição de 2021 ter sido realizada no Porto, agora é a vez da capital nacional acolher o evento que marca o ponto de encontro desta indústria.

O Algarve está representado na Womex, através da ALG Eventos que inclui no seu catálogo artistas da região como João Frade, os Plasticine e as Moçoilas.

João Frade é um dos músicos mais ecléticos e criativos da cena musical portuguesa, demonstrando uma contínua busca por novos horizontes O seu método, que ele apelida de «Música Portuguesa Criativa», consiste em cultivar a fusão de ritmos tradicionais das regiões mais ao sul do país, com melodias e ritmos do Mediterrâneo e com o Jazz norte-americano.

O músico participou ativamente em projetos como Moda Vestra, Triktopus, Made in Nordeste, Pedro Joia Trio, Manuel de Oliveira «Entre» e «Ibéria», «Deux Accordéons une Voix», Marenostrum, e como residente na banda de Mariza.

Os Plasticine são uma banda de música de fusão formada em 2018, que desafia fronteiras sónicas, combinando elementos de rock progressivo, funk, jazz e soul com sons afro-beat, latinos e orientais.

As suas melodias são acessíveis a uma ampla gama de públicos com diferentes gostos «tecendo uma tapeçaria musical global», como gostam de dizer. A banda lançou recentemente o álbum «The Most Beautiful Skies» que tem recebido excelentes críticas.

As Moçoilas trazem a alma dos cantos da Serra do Caldeirão e muitos outros temas ali inspirados. O trio composto por Inês Rosa, Margarida Guerreiro e Teresa Silva, canta principalmente à capela, reinterpretando muitas das canções antigas e enriquecendo-as com a sua própria energia, modificando algumas, revisitando outras e abrindo caminho para novas melodias e canções. Os Moçoilas têm mais de 28 anos de existência e são uma referência no que diz respeito aos cantares tradicionais da região.

Para além destes artistas da região, a ALG Eventos inclui no seu catálogo nomes como Eneida Marta, Remna Schwarz, Monda ou Uxu Khalus, além de vários projetos internacionais que agencia em exclusivo para Portugal.

A Womex vai estar em Lisboa no Altice Arena, no Parque das Nações, mas também ao longo da Avenida da Liberdade, do Coliseu ao Tivoli e até à Cinemateca.