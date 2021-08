«Feira Kriativa 3.0» traz mais de 80 ações artísticas a Faro

Associação Recreativa e Cultural de Músicos (ARCM) promove esta Feira Kriativa durante 24 dias consecutivos, desde 18 de Agosto e até 15 de Setembro.

A «Feira Kriativa 3.0» acontece na sede da ARCM, na zona histórica de Faro, durante cinco semanas consecutivas. A abertura do evento teve lugar ontem, quarta-feira, dia 18 de Agosto, com a atuação do Quarteto Sul’Arte (quarteto de cordas composto por músicos da Orquestra Clássica do Sul).

Agora, até ao dia 15 de setembro, serão mais de 30 concertos, atuações de Dj’s, debates temáticos, performances, happenings, momentos de stand up comedy, exposição de esculturas em metal e decoração imersiva, «num espaço de encontro entre públicos e criadores», segundo a organização.

A Feira Kriativa, que estreou em 2019, é no fundo «uma temporada de programação artística que se tornou num dos projetos nucleares da ARCM, revelando inúmeros talentos locais, regionais e nacionais, contribuindo para potenciar a cidade de Faro como um centro cultural e artístico».

A programação desta edição é composta por três eixos: as Quartas Kriativas, as Quintas Perfeitas e o Jazz no Pátio.

A aquisição de bilhetes pode ser feita online ou na sede da ARCM. O evento conta com o apoio do município de Faro e das juntas de freguesia do concelho.