Feira do Livro promete um «agosto de leituras» em Lagos

Feira do Livro de Lagos regressa este ano entre os dias 5 e 15 de agosto, decorrendo na Praça do Infante, entre as 19h00 e as 24h00.

Organizada pelo município de Lagos, através da Biblioteca Municipal de Lagos Dr. Júlio Dantas, esta edição da Feira do Livro, para além da venda de livros e jogos, volta a apresentar uma programação diversificada, «que reflete a dinamização constante que decorre nesse equipamento cultural ao longo do ano».

Algumas das atividades regulares contam com a colaboração da Até à Lua e visam atrair miúdos e graúdos ao espaço, como são exemplo a «Hora do conto» (7 a 15 de agosto), o concurso «A minha história, a tua ilustração» (7 a 15 de agosto) e as sessões de «Jogos de tabuleiro modernos» (5 a 15 de agosto), as quais terão o ponto alto num torneio do célebre jogo «Kushi Express», no dia 8.

O dia 8 de agosto terá igualmente destaque pela apresentação do livro «As aventuras do Super Burro – Um livro para mostrar do que somos capazes», que resulta do Projeto Pedir a Pata – Sessões de Asinoterapia e de uma colaboração entre o Centro Comunitário Dar a Mão CASLAS, no Chinicato, e a Quinta do Barco Cheio, no Sargaçal, contando ainda com o apoio da autarquia e da junta de freguesia de São Gonçalo.

Também nesse dia, os interessados poderão aprender a organizar a sua biblioteca, num workshop com Joana Jacó.

Para «reforçar a diversidade cultural e a interligação entre várias artes e a literatura», terão lugar neste evento o «Recital de poesia em homenagem a José Saramago», com Eduardo Ramos (música) e Jorge Soares (declamação), juntando-se às celebrações do centenário do nascimento do Nobel da Literatura português, e o concerto «#Páginas sustenidas, Opus 1», com Vasco Ramalho e Carlos Norton.

Destaque ainda para a segunda sessão dos «Encontros com o Tango», com curadoria de Eduarda Coutinho e a participação da fadista Ana Marques e do tangueiro e professor Fábio Duarte.

A Feira do Livro terá ainda a presença de outros eventos a decorrer na Praça do Infante, como a Animação de Rua de Eurico & Cristina (11 de agosto) e o Lagos World Music Fest (5 a 14 de agosto).